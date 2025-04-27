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明年正式收取碳費 二氧化碳7月起回歸溫室氣體範疇

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，因應明年起正式收取碳費，預計今年7月起將讓二氧化碳回歸到溫室氣體，好讓溫管基金能提撥做溫室氣體管裡。圖／聯合報系資料照片
彭啓明表示，因應明年起正式收取碳費，預計今年7月起將讓二氧化碳回歸到溫室氣體，好讓溫管基金能提撥做溫室氣體管裡。圖／聯合報系資料照片

環保署2012年5月公告「二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳為空氣汙染物」，環境部長彭啓明表示，因應明年起正式收取碳費，預計今年7月起將讓二氧化碳回歸到溫室氣體，好讓溫室氣體管理基金提撥做溫室氣體的管裡。

彭啓明表示，二氧化碳到底是空氣汙染物還是溫室氣體，這部分一直都有爭議，假如二氧化碳屬空氣汙染物，那每個人只要呼吸就是在製造空汙，這其實也不對，因為二氧化碳在自然本來就會被產出，因此難被定義成空氣汙染物。

彭啓明表示，碳費制度已經上路，今年是開徵，明年就要收取碳費，收取碳費之後溫室氣體管理基金就會開始挹注相關收入，因此預計今年7月就會撤銷當時環保署頒布的行政命令，二氧化碳等溫室氣體將不再屬於空氣汙染物的範疇，這樣溫管基金才能提撥給溫室氣體管裡。

此外，由財務金融專家共組的溫管基金管理委員會，上個月已經召開第一次會議，除了找出進一步的綠色金融工具和淨零措施外，目標是放大碳費的使用效率，例如1塊錢能否有更好的使用，例如當時預計明年開始收取碳費後，估計第一年可收到60億，但發揮的效益能大於60億。

彭啓明 碳費 空氣汙染

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