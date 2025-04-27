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健康台灣論壇 專家聚焦可避免死亡、重症中心替代醫中

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健康台灣全國論壇，總統府國策顧問陳志鴻做專題演講指出，台灣可避免死亡即使做得不錯，但從成果來看，仍遠遠落後先進國家，顯示還有很大的進步空間。記者曾吉松／攝影
健康台灣全國論壇，總統府國策顧問陳志鴻做專題演講指出，台灣可避免死亡即使做得不錯，但從成果來看，仍遠遠落後先進國家，顯示還有很大的進步空間。記者曾吉松／攝影

2025年健康台灣全國論壇今天在台北榮總登場，健康台灣副召集人陳志鴻指出，台灣10年來「可避免死亡人數」，雖然顯著下降，但鄰近日、韓下降速度贏過台灣，還有很大的進步空間。台灣大學公共衛生學院長鄭守夏提出「重症體系再設計」構想，建議以重症中心取代醫學中心概念，不必一定要規模龐大，而是聚焦於功能與效能。

第二屆健康台灣全國論壇今天登場，包括總統賴清德、健康台灣副召集人陳志鴻、政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、健保署署長石崇良等人出席。

可避免死亡率是透過及時有效的治療可以避免的死亡。總統恩師，健康台灣副召集人陳志鴻表示，據2011至2019年統計，2011年台灣「可避免死亡人數」為每10萬人口92人，2019年降為82人、2020年再降至79人，雖然低於OECD先進國家平均84人，但高於日本51人、韓國66人。

如以「降幅」觀察更是明顯，陳志鴻說，台灣2011至2019年降幅僅10.3％，但日本降幅達16.4％，韓國更高達26.7％，因此，絕對數字和降幅都雙輸，「即使做得不錯，但是從成果來看，仍遠遠落後先進國家，顯示還有很大的進步空間。」

陳志鴻表示，國內包括慢性病、三高須加速減少，另應著力於深化國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、充實全民心理健康韌性計畫、優化醫療工作條件並強化醫療韌性、確保全民健保永續經營等打造健康台灣的5大支柱。

台灣大學公共衛生學院長、前中央健保局長鄭守夏說，台灣就醫便利性高，但醫療行為多為片段式，缺乏整合延續性，健保以「按量計酬」為主，無法控制過度使用，也無法對高品質服務給予獎勵，建議支出面從論量計酬轉向論質計酬，收入改革應擴大課徵基礎、彈性費率調整。

鄭守夏說，目前醫療層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，他提出「重症體系再設計」構想，建議以重症中心取代醫學中心概念，不必一定要規模龐大，而是聚焦於功能與效能，同時鼓勵中型醫院具備重症處理能力，提升整體醫療韌性。

衛福部健保署長石崇良說，於健保推動成效共分成五個部分，首先關於總額制度經濟，將朝向價值起步方向；其次是關於慢性病照顧，包括癌症精準醫療、藥品政策改革及數位醫療轉型五個面向。由於今年健保總額成長為歷年最高，在新預算挹注下，正檢討總額要朝哪個方向精進努力，目前也推出個別醫院總額制度，強化醫院個別治理。

石崇良指出，在支付標準調整部分，也朝向總統賴清德指示的「不同工、不同酬」規畫，今年將優先調整急重症及產科部分，接著診察費及各項手術等醫療支付項目，如今年住院護理費部分已全面性調整，預計未來4年共調整100億元，另門診診察費也已在進行檢討。

至於，在888計畫方面，石崇良說，目前已擬定擴大服務範圍，並導入地區醫院全人、全社區照護計畫，同時也接軌國際相關指引。在大家醫計畫下，也串聯健康資料歸人歸戶，讓醫師可以掌握病人全部健康照護資料，並透過AI（人工智慧）協助進行風險分級。

健保署 醫學中心 陳志鴻

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