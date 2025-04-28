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健康主題館／對「麩質」過敏 4招重建腸道黏膜

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
麩質過敏者，建議三餐改吃米飯、芋頭、馬鈴薯、南瓜、地瓜、粥類、玉米、燕麥等無麩質飲食。圖／AI生成
麩質過敏者，建議三餐改吃米飯、芋頭、馬鈴薯、南瓜、地瓜、粥類、玉米、燕麥等無麩質飲食。圖／AI生成

西式飲食傳入台灣後，麵條、麵包、饅頭、吐司等含小麥製品成了許多人三餐及點心的選擇。不過，如果你常常覺得吃了含麵粉的食物後，感到腸胃脹脹的、不舒服，甚至有不明原因的過敏症狀，很有可能是對麥類的「麩質」過敏，建議進行「無麩質飲食」。

麩質（Gluten）是一種存在於小麥、大麥、黑麥中的蛋白質（即是通俗的「麵筋」），可以為食物提供筋性跟黏著性，並維持食物的結構。當人無法完整分解這類蛋白質，殘留的胺基酸便可能對人體產生「免疫反應」，嚴重者會攻擊自身器官。因麩質受損的腸道黏膜，建議可以採行4種方法重建。

1.麵條改成米飯

如果透過過敏原檢測，發現對麩質過敏，建議三餐應該進行無麩質飲食，將小麥中的麩質先從日常生活中去除，像水餃、包子、披薩、蛋糕、餅乾、麵條、麵包等都建議停用。改吃米飯、芋頭、馬鈴薯、南瓜、地瓜、粥類、玉米、飯糰、壽司、燕麥等，大概一個月後，腸道發炎的狀況就能逐漸修復。

如果不想做過敏原檢測，也可以直接停掉麵粉及其麥製品，大約兩周後，若發現身體有改善，可推測身體應該對麩質過敏。

2.補充益生菌

因為麩質造成的腸道過敏或腸漏症，通常腸道的黏膜細胞已有一定程度的損壞，建議可以配合攝取種類多元的益生菌來修復，也許可以補充市售的益生菌，或是日常生活中多攝取天然的納豆、泡菜、味噌、優格、優酪乳等，都能幫助腸道功能的重建。

3.補充麩醯胺酸（glutamine）

麩醯胺酸是腸道黏膜修復，增加免疫細胞功能的重要營養素。被攝取進入體內的麩醯胺酸，主要會被小腸絨毛細胞吸收，可以直接提供小腸細胞所需的營養，幫助腸道黏膜的完整性；研究也發現，因癌症治療損害黏膜功能的人，透過定期的補充麩醯胺酸，發現能促進腸道細胞的修復，且能減少小腸發炎的機率。

富含麩醯胺酸的食材，主要存在蛋白質含量較高的食物，如牛肉、雞肉、豆腐、雞蛋等；蔬菜跟堅果也有不少的麩醯胺酸，其中含量最高的是十字花科蔬菜高麗菜。

4.足夠的油脂

想要腸道黏膜快速重建，油脂的補充絕對不能少，特別是Omega-3脂肪酸及飽和脂肪酸。Omega-3脂肪酸被證實能夠修復受損的腸道上皮黏膜及空隙，進而維持腸道的屏障功能；飽和脂肪則能夠提供腸道細胞膜的強度及穩定度，兩者雙管齊下，能夠快速的修復腸道受損的黏膜。

健康的人是否有必要進行無麩質飲食？

其實非精緻加工類的高麩質食物，如全麥製品通常也富含膳食纖維，可以延緩醣類吸收、幫助血脂的代謝，所以如果沒有麩質過敏的狀況，不必嚴格的去除食物中的麩質，均衡飲食即可。

修復腸道黏膜綠拿鐵。圖／陳詩婷提供
修復腸道黏膜綠拿鐵。圖／陳詩婷提供

修復腸道黏膜綠拿鐵

食材：黃豆1湯匙、奶粉1湯匙、亞麻仁籽1湯匙、高麗菜半碗、地瓜1小塊、蘋果1/3顆

作法：所有食材放入果汁機攪拌均勻即可。

功效：

黃豆、奶粉、高麗菜富含麩醯胺酸，可幫助腸道黏膜重建。

亞麻仁籽含Omega-3脂肪酸，能夠潤滑及修復腸道黏膜。

這杯綠拿鐵富含水溶及非水溶膳食纖維，可幫助腸道益菌的生長，增強腸道免疫功能。

脂肪

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