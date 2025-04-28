健康名人堂／上醫醫國 「楓城」和「寶山」走過百餘年

吳明賢 日前台大醫學院128年院慶，再過二個月是台大醫院130年院慶，台大人習慣用「楓城」稱呼前者，以「寶山醫院」代表後者，百餘年歷史，楓城和寶山對台灣的影響改變和貢獻，除了醫療照顧、醫學研究，也出現很多社會良心、文化人物，確實做到上醫醫國。

楓城出過不少英雄人物

但我當醫學系主任時，面對滿級分的優秀學生，問他（她）們為何要習醫，千篇一律是要效法史懷哲，少數說馬偕、蘭大衛。其實，百餘年歷史中，楓城出過不少英雄人物。

要以醫術治療台灣社會「文化營養不良」，創立台灣民眾黨，有台灣孫中山之稱的蔣渭水，是醫師也斜槓成作家、詩人及社會運動者，創立台灣民報，被尊為台灣現代文學之父的賴和；曾想刺殺袁世凱的台灣第一位醫學博士杜聰明，「樂學至上、研究第一」是他的一生堅持，欲以科學醫國。

讓台灣蛇毒研究發光發熱的李鎮源，他和學生張傳烱院士的bungarotoxin，促成acetylcholine的發現，是台灣最接近諾貝爾奬的史詩級研究，他另一重大貢獻是帶領社會運動，導致刑法100條廢除；形容自己是「陳吉軻德」，窮盡畢生之力對抗肝炎的陳定信，他和老師宋瑞樓說服李國鼎進行肝炎疫苗注射計畫，拯救無數肝苦的台灣人。

台灣醫學教育改革之父謝博生，提出台大「景福精神」最重要的內涵為「承擔時代責任、啓蒙民眾、開導文明，以人為中心的醫療服務，和以社會責任與社群奉獻，來自我期許的公共服務精神」。

成為一群仰望天空的人

「聰明秀出，謂之英；膽力過人，謂之雄」，為國為民謂之俠。上述幾位，只是犖犖大者，誠如黑格爾所說「一個民族有一群仰望天空的人，他們才有希望」，希望是潘朶拉盒子打開後最後剩下的東西，代代景福人，不僅守護人民健康，更成為國之棟樑，社會中流砥柱，提供自由、安定與希望。

醫學院院慶的重頭戲之一是醫學教育研討會，最近必定包括AI，我承認AI，特別生成式AI，幾乎在資訊（資料）面的提供完勝任何一位老師。未來老師難為，如何讓學生進入課堂，還能專心致志聽講，挑戰很大。

醫師和老師的工作類似，都是教人改變並影響他人生命的人。從此出發，未來教師應更注重誘導啓發，讓學生自己有興趣有熱情，為解決問題而動手。數位時代隨處可得的資訊，未經消化吸收，有如不斷吹起瞬間消失的泡沫，很難成為內在的知識養分。

張忠謀傳記有兩處提到「可帶走的盛宴」：其一是在哈佛大學的一年，他廣泛涉獵莎士比亞、海明威、費茲傑羅等大師文學作品，其二德州儀器的專業磨練。他從可帶走的盛宴找到人生的方向和意義，無論在現實中碰到困難和問題，都有足夠力量面對不確定的挑戰和離開舒適圈的恐懼。

教育在讓人活得有意義

訓練的目的是讓人活下來，教育的目的是讓人活得有意義，教育現場許多量化指標都只跟訓練有關。人生某種意義上是一條自我修行的孤寂之路，由內心的想法決定走多遠的路，教育應該讓學生了解世界，擁有應付複雜生活的本領，和實現自我價值的決心，才能給學生的人生長跑帶來持久的後勁。