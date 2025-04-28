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健康你我他／一家三口天倫樂 急診室也有春天

聯合報／ 文／南豐（中市西區）
老婆出院後，三人提早享用晚餐，既是慶祝病患身體康復，又是家人聚會，誰說急診室沒有春天呢？圖／南豐提供
老婆出院後，三人提早享用晚餐，既是慶祝病患身體康復，又是家人聚會，誰說急診室沒有春天呢？圖／南豐提供

多年前某個清晨，我正靈魂出竅，與周公相見歡，突然被身旁的老婆搖醒，拉回元神。只見她臉色蒼白，表情痛苦，直指腰背側劇痛，延伸到下腹部。我二話不說，立刻帶她去台灣大道旁的醫院掛急診。

彼時尚未出現如今日急診壅塞，一床難求的現象，醫護人員關切如常。當老婆躺上病床，我瞧見她猶疑的眼神，直接說出「我會陪妳一整天，待會請假。」她欲言又止，難過的眼神舒緩了許多。其實我非常了解，愛和陪伴是臨床治療以外，緩解病痛的最佳良方，正如20多年前我罹患急性闌尾炎，焦慮的老婆從急診一路陪伴我到手術完成，令人畢生難忘的時光。

醫師檢查診斷，認為是腎結石作怪，建議先觀察一陣子，再決定是否手術。利用空檔，我傳簡訊給兒子，豈料兩個小時之後，他竟然從竹科一路趕來台中，現身急診室。老婆認為我大驚小怪，影響兒子上班，但他與我口徑一致表示，家人勝過一切，順便回來看看老媽。頓時，我看到打從結婚以來，身為母親的老婆，最甜美的笑容。

午後，醫師綜合研判不必開刀，建議多喝水，多運動，飲食盡量少鹽，不僅有利把微粒的結石從尿路排出體外，還能預防腎結石。

老婆出院後，三人提早享用晚餐，既是慶祝病患身體康復，又是家人聚會，誰說急診室沒有春天呢？

手術 老婆 醫師

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