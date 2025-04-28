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5月徵文主題／你喜愛吃到飽嗎？

聯合報／ 本報訊

龍蝦、干貝、和牛，加上甜點飲品、知名冰淇淋，自助式buffet是許多民眾最喜愛的用餐選擇，這對你有吸引力嗎？想至吃到飽餐廳歡慶母親節嗎？歡迎來信分享用餐經驗。

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母親節

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