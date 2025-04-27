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落實醫療以人為本 總統賴清德提健保總額各區自收自管

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
總統賴清德說，他有一個想法，當健保總額制度走到最後一步，應是由各區自己管理收到的經費，好比南區收到的總額，由南區自行負責，不必交由健保署，再讓健保署核定，而應要讓各區自行管理。記者曾吉松／攝影
總統賴清德說，他有一個想法，當健保總額制度走到最後一步，應是由各區自己管理收到的經費，好比南區收到的總額，由南區自行負責，不必交由健保署，再讓健保署核定，而應要讓各區自行管理。記者曾吉松／攝影

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總舉行，總統賴清德全程參與。在健保永續方面，賴清德說，自古以來醫療精神都是以人為本，健保施行30年包含各種制度，如論件計酬、論人計酬、大總額、小總額等，他有一個想法，當健保總額制度走到最後一步，應是由各區自己管理收到的經費，好比南區收到的總額，由南區自行負責，不必交由健保署，再讓健保署核定，應該要讓各區自行管理。

賴清德說，他為什麼這樣想？因為健保署現在在花蓮秀林試辦很成功，有沒有可能在花東、東部區域的健保總額，就來試辦。包括醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所等，都可以互相合作，有助於引進健康促進概念，如果公共衛生做得好，健康促進做得好，民眾就醫次數少了，這個經費還是屬於這個區的，不會保留在健保署，這樣的話，有助於推動以人為本的健保醫療服務。

賴清德說，非常希望在健保制度下，以人為本的精神能繼續落實，當看到有一位民眾到處在看病，一間醫院看過一間醫院，這應該不是病人的問題，他也許找不到適合的團隊一起來幫助他。但如果以全區作為概念，再強調一次，醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所共同來管理區域收到的健保費用，我們會去關心他，幫這個病人整理就醫計劃，如應該看哪一位醫生，或哪一個團隊來幫助他，又或者可以解決用藥的問題。

以現在一個處方箋平均用藥是4至5顆，當各區自己管理的時候，也許有很多新的想法與做法就有機會出現，就有機會更加落實以人為本、就有機會更加落實提升民眾的健康福祉。

對於，賴清德提到，健保總額制度應進行調整，由各區自收自管，並舉例花蓮秀傳的做法。對此，衛福部健保署長石崇良說，秀傳鄉地處偏鄉，當地沒有醫院，只有幾家診所，目前由花蓮慈濟醫院協助，以論人計酬方式，融合預防保健、健康促進等進行全人照顧，計畫十分成功。

至於，健保總額是否可能由各區自收自管？石崇良說，健保總額目前分為四大部門，包括醫院、西醫基層、中醫與牙醫，就他理解，總統所提及醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所共同來管理區域收到的健保費用，應是希望將醫院、西醫基層總額項目，更加互相融合、合作，希望更擴大範圍，照顧民眾健康。

健保總額制度 賴清德 醫學中心

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