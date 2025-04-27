醫師投書「刺胳針」引錯數字 邱泰源：明討論澄清方式

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總盛大舉行，但昨一篇刊登在國際知名期刊「刺胳針」（The Lancet）的投書，由兩名中國附醫醫師針對台灣全民健保體系危機指出，台灣新冠肺炎的住院病人死亡率達58.2%，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，但醫界人士認為，這篇投書引用錯誤數據。中國附醫也發布聲明針對內容錯誤致歉，並已詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

衛福部長邱泰源今於2025健康台灣全國論壇會後表示，任何一個醫療照護議題的批評與指教，衛福部都願意虛心接受，但這篇投書引用數字是錯誤的，而會造成國內及國際的誤會，對於台灣的影響很大。如在新冠病毒變異株Omicron流行期間，國內約有480萬人感染，其中1萬多人病逝，死亡率約為0.16%，低於日本當時的0.2%，靠著政府與民眾努力，才不讓疫情擴散，成為國際典範。

邱泰源說，雖然疫情期間仍有民眾不幸過世，但當時他擔任醫師公會全聯會理事長、立法委員，並建立分級分流的防疫體系，這樣防疫成績值得其他國家學習，另於護理人力部分，投書指出，台灣每萬人平均有62位護理師，但事實是有83位護理師，目前也採用12項策略，改善護理人員工作環境，提高醫事及護理人員待遇。

邱泰源說，今年健保預算較多，特別從5月開始編列42億元增加急診護理費等，因此去年3月至今年3月，護理師流失率12%，雖然較近幾年的11點多％，但人數也增加3千人，其中有1200位左右是在醫院工作，其他可能在診所、長照機構等。

因此，如果引用錯誤的數據，抹煞了長期付出的醫護人員等，覺得這是不公平的。邱泰源說，一定會和「刺胳針」反應，中國醫藥大學附設醫院也發表聲明指出，將主動向刺胳針聯繫撤銷投書，衛福部希望這能落實，而他想第一個最好的方式是作者自行撤銷。

邱泰源說，如果這部分沒有確實澄清，昨天、今天都在收集資料，明天會召開會議，將原先錯誤投書中應該要回應的部分整理出來，再翻成英文，將會用最快的速度寄信至「刺胳針」，而這兩天會做最後的判斷，怎麼樣是最妥善的澄清做法，包括國內及國外，但澄清是絕對必要的。