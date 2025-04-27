快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

醫師投書「刺胳針」引錯數字 邱泰源：明討論澄清方式

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部邱泰源說，如果投書沒有確實澄清，明天將召開會議，將原先錯誤投書中應該要回應的部分整理出來，再翻成英文，這兩天會做最後判斷，怎麼樣是最妥善的澄清做法，但澄清是絕對必要的。記者沈能元／攝影
衛福部邱泰源說，如果投書沒有確實澄清，明天將召開會議，將原先錯誤投書中應該要回應的部分整理出來，再翻成英文，這兩天會做最後判斷，怎麼樣是最妥善的澄清做法，但澄清是絕對必要的。記者沈能元／攝影

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總盛大舉行，但昨一篇刊登在國際知名期刊「刺胳針」（The Lancet）的投書，由兩名中國附醫醫師針對台灣全民健保體系危機指出，台灣新冠肺炎的住院病人死亡率達58.2%，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，但醫界人士認為，這篇投書引用錯誤數據。中國附醫也發布聲明針對內容錯誤致歉，並已詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

衛福部長邱泰源今於2025健康台灣全國論壇會後表示，任何一個醫療照護議題的批評與指教，衛福部都願意虛心接受，但這篇投書引用數字是錯誤的，而會造成國內及國際的誤會，對於台灣的影響很大。如在新冠病毒變異株Omicron流行期間，國內約有480萬人感染，其中1萬多人病逝，死亡率約為0.16%，低於日本當時的0.2%，靠著政府與民眾努力，才不讓疫情擴散，成為國際典範。

邱泰源說，雖然疫情期間仍有民眾不幸過世，但當時他擔任醫師公會全聯會理事長、立法委員，並建立分級分流的防疫體系，這樣防疫成績值得其他國家學習，另於護理人力部分，投書指出，台灣每萬人平均有62位護理師，但事實是有83位護理師，目前也採用12項策略，改善護理人員工作環境，提高醫事及護理人員待遇。

邱泰源說，今年健保預算較多，特別從5月開始編列42億元增加急診護理費等，因此去年3月至今年3月，護理師流失率12%，雖然較近幾年的11點多％，但人數也增加3千人，其中有1200位左右是在醫院工作，其他可能在診所、長照機構等。

因此，如果引用錯誤的數據，抹煞了長期付出的醫護人員等，覺得這是不公平的。邱泰源說，一定會和「刺胳針」反應，中國醫藥大學附設醫院也發表聲明指出，將主動向刺胳針聯繫撤銷投書，衛福部希望這能落實，而他想第一個最好的方式是作者自行撤銷。

邱泰源說，如果這部分沒有確實澄清，昨天、今天都在收集資料，明天會召開會議，將原先錯誤投書中應該要回應的部分整理出來，再翻成英文，將會用最快的速度寄信至「刺胳針」，而這兩天會做最後的判斷，怎麼樣是最妥善的澄清做法，包括國內及國外，但澄清是絕對必要的。

健保 死亡率 邱泰源

延伸閱讀

邱泰源投書韓媒介紹健保機制與成果 籲擴大台灣在WHO角色

美豬美牛進口零關稅議題 邱泰源強調4堅持絕不改變

影／國光生技老鼠放實驗室三天 邱泰源：已派員稽查

變色疫苗、小鼠亂竄都是國光潭子廠 邱泰源上午才知情

相關新聞

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定...

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，未來有機會增強成熱帶低壓，甚至成為...

小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾

一名45歲男子左肩膀痛近6年，在醫院做過各種檢查，找不到疼痛原因，只能靠吃止痛藥過日子。在求診中醫後，發現肩關節活動正常...

小琉球年吸289萬人次 「鵬琉線」未來可望復航

小琉球為觀光勝地，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年甚至高達289萬人次，最高峰每日可達1萬20...

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

每年5、6月為台灣梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

落實醫療以人為本 總統賴清德提健保總額各區自收自管

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總舉行，總統賴清德全程參與。在健保永續方面，賴清德說，自古以來醫療精神都是以人為本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。