這醫院小編超狂！衛教文瘋玩迷因爆紅 臉書神漲粉50倍

不少醫療院所都開設臉書粉絲專頁發布門診、宣導衛教等資訊，南投基督教醫院粉專小編卻將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，正經八百的衛教文變得搞笑有趣，瞬間爆紅，臉書粉絲從900人飆破5萬人，漲粉達50倍。

由於醫生、護理師、藥師、醫院及診所等均涉及醫療，必須嚴正處裡醫病事務，在多數人的印象裡，是專業而嚴肅，醫療院所也怕引發爭議，因此其網站或社群平台內的貼文通常中規中矩，顯得正經八百，也因此較難引發民眾關注或共鳴。

不過，近期不少人發現，彰基醫療體系南投基督教醫院的臉書粉專卻不是那麼一回事，該院臉書粉專小編大玩創意，將衛教資訊將各式網路迷因結合，以電視劇「飛龍在天」、動漫「進擊的巨人」、「JOJO的奇妙冒險」等元素製作衛教梗圖。

該院小編更因有感於醫療暴力，透過AI生成虛擬醫生，並進行影音二創，據理開嗆「奧客」、爆擊猛攻「就醫地雷」等，讓不少醫事人員大呼過癮，更重要的是，也向民眾宣導就醫時理性溝通，彼此尊重，發揮同理心，讓醫療環境更友善。

而在南基醫院粉專小編瘋玩AI、二創、迷因哽之下，其貼文按讚數動輒上千破萬，近期更搭上「露比醬迷因」套用日本超夯2.5次元偶像團「AiScReam」二創影音，鼓勵大小朋友及老人健康檢查，影片被轉傳逾2千次，觀看數更突破185萬次。