快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

聽新聞
0:00 / 0:00

這醫院小編超狂！衛教文瘋玩迷因爆紅 臉書神漲粉50倍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」

不少醫療院所都開設臉書粉絲專頁發布門診、宣導衛教等資訊，南投基督教醫院粉專小編卻將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，正經八百的衛教文變得搞笑有趣，瞬間爆紅，臉書粉絲從900人飆破5萬人，漲粉達50倍。

由於醫生、護理師、藥師、醫院及診所等均涉及醫療，必須嚴正處裡醫病事務，在多數人的印象裡，是專業而嚴肅，醫療院所也怕引發爭議，因此其網站或社群平台內的貼文通常中規中矩，顯得正經八百，也因此較難引發民眾關注或共鳴。

不過，近期不少人發現，彰基醫療體系南投基督教醫院的臉書粉專卻不是那麼一回事，該院臉書粉專小編大玩創意，將衛教資訊將各式網路迷因結合，以電視劇「飛龍在天」、動漫「進擊的巨人」、「JOJO的奇妙冒險」等元素製作衛教梗圖。

該院小編更因有感於醫療暴力，透過AI生成虛擬醫生，並進行影音二創，據理開嗆「奧客」、爆擊猛攻「就醫地雷」等，讓不少醫事人員大呼過癮，更重要的是，也向民眾宣導就醫時理性溝通，彼此尊重，發揮同理心，讓醫療環境更友善。

而在南基醫院粉專小編瘋玩AI、二創、迷因哽之下，其貼文按讚數動輒上千破萬，近期更搭上「露比醬迷因」套用日本超夯2.5次元偶像團「AiScReam」二創影音，鼓勵大小朋友及老人健康檢查，影片被轉傳逾2千次，觀看數更突破185萬次。

據了解，該小編年僅26歲，大學就讀傳播藝術相關科系，對網路二創相當熟稔，為讓衛教宣導更貼近民眾，今年在院方同意下放手嘗試，在南基醫院粉專展現全新活力氣象，追蹤人數也從原本約900人，目前已飆破5.3萬人，漲粉達50倍。

南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」
南投基督教醫院粉專小編將衛教與網路迷因結合，也以AI生成人物做二創影音，衛教文變得搞笑有趣，因此爆紅。圖／翻攝自「南投基督教醫院臉書粉專」

南投 網路 醫生

延伸閱讀

南投老翁逞獸慾性侵女住友 3主張求減刑...慘遭法官打臉

摩斯漢堡貼文「強強滾」網灌爆留言 羅智強霸氣回應了

求職者遭嗆「動用人脈封殺」 陽明交大出版社小編徵人也搭熱潮

器捐結合「進擊的巨人」 南基醫院臉書大玩迷因哏

相關新聞

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定...

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，未來有機會增強成熱帶低壓，甚至成為...

小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾

一名45歲男子左肩膀痛近6年，在醫院做過各種檢查，找不到疼痛原因，只能靠吃止痛藥過日子。在求診中醫後，發現肩關節活動正常...

小琉球年吸289萬人次 「鵬琉線」未來可望復航

小琉球為觀光勝地，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年甚至高達289萬人次，最高峰每日可達1萬20...

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

每年5、6月為台灣梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

落實醫療以人為本 總統賴清德提健保總額各區自收自管

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總舉行，總統賴清德全程參與。在健保永續方面，賴清德說，自古以來醫療精神都是以人為本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。