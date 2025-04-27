快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

台鐵藍寶寶列車串起跨世代熱情 英國製片人也驚訝

中央社／ 台北27日電

台鐵結合地方創生，利用被稱為「藍寶寶」柴油客車，推出2梯次單日文資郵輪式列車，連英國獨立製片人都來拍攝，看到台灣朋友們對鐵路文資列車的熱情，也感十分驚訝。

台鐵藍寶寶（DR2400型）文資郵輪列車，於19日及26日，行駛內灣線，2梯次都爆滿，吸引跨世代旅客搭乘。

台鐵資深員工翁惠平、台鐵前機務處長宋鴻康，昨天以台鐵文化志工隊身分，在藍寶寶列車上協助導覽。

翁惠平分享，昨天英國獨立製片Photoslot TV製作人Arthur Martin來台灣採訪「世界鐵道200年」專題，也特別到內灣線，採訪藍寶寶文資郵輪列車。

翁惠平說，Arthur Martin提到，他對台灣朋友們，不論年齡、性別，買票搭車的、沿途拍火車的，對鐵路文資列車的喜愛及熱情，感到十分驚訝，這在英國少見。

台鐵指出，藍寶寶為台鐵早期經典款式列車，車身藍白相間、外型復古亮眼，尤其對年長旅客而言，這輛列車曾陪伴他們走過學生時期或外出工作年少時光，如今再次看到藍寶寶馳聘於鐵路上展現風采，就像穿越時光、重返青春一樣。

台鐵今天發布新聞稿，昨天第2梯次藍寶寶列車活動中，吸引許多家長們帶著孩童參與，小朋友們對DR2400型列車充滿新奇與探索，尤其是行程亮點「駕駛室拍照打卡活動」，能讓大朋友、小朋友們近距離觀察駕駛室構造，並在駕駛室旁體驗戴著司機員帽拍照打卡，更是讓大家興奮不已。

台鐵表示，藍寶寶文資列車活動成功吸引了不同世代旅客共襄盛舉，也串起跨世代連結，讓鐵道不僅是交通工具，更是連結回憶與傳承的橋梁。

台鐵

延伸閱讀

告別教宗／葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何能坐第一排

關稅後英官員談貿易 對歐比對美還重要

川普關稅衝擊汽車、金屬出口商 英美財長舉行貿易協議會談

英國新任代表包瓊郁拜會台南市長黃偉哲 期待台英交流遍地開花

相關新聞

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定...

菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，未來有機會增強成熱帶低壓，甚至成為...

小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾

一名45歲男子左肩膀痛近6年，在醫院做過各種檢查，找不到疼痛原因，只能靠吃止痛藥過日子。在求診中醫後，發現肩關節活動正常...

小琉球年吸289萬人次 「鵬琉線」未來可望復航

小琉球為觀光勝地，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年甚至高達289萬人次，最高峰每日可達1萬20...

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

每年5、6月為台灣梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

落實醫療以人為本 總統賴清德提健保總額各區自收自管

2025健康台灣全國論壇，今天於台北榮總舉行，總統賴清德全程參與。在健保永續方面，賴清德說，自古以來醫療精神都是以人為本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。