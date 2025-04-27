鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定溫暖的好天氣，周日首波梅雨鋒面接近，北部、宜蘭有局部短降雨或雷雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前在菲律賓東南方有一個熱帶擾動99Ｗ正在發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至成為今年首個颱風。

對此，劉沛滕表示，過去也曾在冬季1、2月就有過首個颱風生成，雖當時台灣位於冷高壓範圍內，但南邊海面也可能有熱帶擾動發生。另外，過去也曾在6、7月才有首個颱風生成，橫跨範圍很大，因此5月有首個颱風生成還算正常，但5月能直接影響台灣的颱風比較少，後續不確定性因素還很大，可再多加觀察。

針對未來一周天氣，劉沛滕說，雨量方面，今晚鋒面接近，金馬地區開始有陣雨及雷雨，明（28日）鋒面通過，全台都有雨，中部以北、宜花地區有陣雨或雷雨，甚至較大雨勢，天氣最不穩定。

周二、周三（29、30日）水氣減少，部分東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後山區也有零星降雨；周四（5月1日）北部雲量較多，需注意零星降雨。

劉沛滕提及，下波鋒面預計周日（5月4日）接近台灣北部，北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，由於5月就進入梅雨季，「這波鋒面即為梅雨鋒面」，但是否直接影響台灣，後續還要再觀察。

溫度方面，劉沛滕指出，昨天偏涼，今天高溫又回升到28至32度。明天受到鋒面及東北季風影響，氣溫略降，北部低溫約20度、高溫25至26度。

周二、周三天氣穩定，各地多雲到晴，北部高溫回升2至3度，北部低溫約19度，高溫28度；中南部低溫21至24度，高溫30、31度；東半部低溫21度。高溫25至28度，但入夜後溫度變得稍涼，民眾需注意日夜溫差變化）。

周四至周六（5月1日至5月3日）各地多雲到晴，溫度更略高一些，中部以北，低溫21度，高溫32度，南部低溫24度，高溫可達33度，東部低溫22度，高溫28度；周日受到鋒面影響，各地高溫略降，中部以北高溫降至29度，南部32度，東部28度。