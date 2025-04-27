小琉球年吸289萬人次 「鵬琉線」未來可望復航

小琉球為觀光勝地，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年甚至高達289萬人次，最高峰每日可達1萬2000人登島，但受到疫情及國旅衰退影響，當地業者坦言，整體觀光人次明顯下降，連水域活動教練都出走，但近期國際觀光客有增加趨勢。交通部觀光署表示，大鵬灣國家風景區BOT案預計今年第3季完成招商，部分區域2年後營運，未來也考慮復航「鵬琉線」。

「小山看海藝文園區」執行長許博翰指出，疫情旅客回流速度慢，整體旅客量下滑，甚至不少水域活動教練都前往國外發展。去年0403花蓮地震後，有段時間轉移不少旅客到小琉球，但全年來看，旅客量仍較過去下滑8%至10%。隨著消費市場改變，旅客減少、請不到基礎服務人員，最終都可能導致惡性循環。

但許博翰觀察，國際旅客有增加趨勢，像是德國、法國、韓國都很常見，甚至會重複來訪，而國際客願意一來再來，他認為主因是「交通」，目前觀光署推出的台灣好行，提供高鐵左營站到東港碼頭的接駁，單趟只要67元，相較過去包車每人要價200元，便宜又方便。

根據交通部航港局統計，2022年屏東港群至小琉球載客量達256萬人次，2023年已達289萬人次，成長13%。隨著客運需求增加，近年又新增鹽埔至大福航線，目前共有16艘客船及3艘貨船運行，每周固定航班為38艘次。

觀光署表示，為吸引不同客群旅客到訪，停滯已久的大鵬灣國家風景區BOT案今年將啟動招商，未來將打造全台唯一的濱海高爾夫球場及海景度假村。大鵬灣國家風景區管理處表示，此案預計第3季完成招商，並依時程陸續於2年、6年、10年後進入營運期。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣國家風景區BOT案「遊一區」預計今年第3季完成招商作業，2年後進入部分區域營運期。

「遊二區」已完成甄選作業，預計4月底啟動後續議約作業、第3季完成招商、6年後進入營運期；「遊三區」目前為公開徵求其他民間申請人階段，預計第3季完成招商作業、10年後進入營運期。

大鵬灣國家風景區管理處說，恢復因疫情停航的「鵬琉線」是未來的目標，預計先將所在的碼頭機能提升，讓遊客願意到這個碼頭，進而帶動鵬琉線的生機。