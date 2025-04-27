健康台灣論壇健保改革 學者建議重症體系再設計

有醫師向「刺胳針」（The Lancet）投書，稱台灣健保體系瀕臨全面崩潰。學者認同台灣健保改革刻不容緩，論質計酬是變革重要方向，甚至應該改變醫療分級，重症體系再設計。

中國醫藥大學附設醫院李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsu）投書刺胳針（Lancet）引起醫界熱議。此投書指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、低薪過勞、護理師離職等問題；但文內誤指台灣COVID-19住院病人「死亡率」達58.2%等，中國醫大附醫發布聲明致歉並已詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

衛生福利部長邱泰源今天出席「2025健康台灣全國論壇」，會後接受媒體聯訪被問到這篇投書。他說，尊重各界建言與批評，但引用數據錯誤恐致國內外誤解，若原投稿者未主動撤文，衛福部將於近日整理回應資料，向Lancet正式發函澄清，避免台灣聲譽受損。

台灣大學公共衛生學院長、前中央健保局長鄭守夏說，健保民眾滿意度長年超過9成，但背後卻是醫療端失衡，台灣健保改革確實勢在必行。

鄭守夏指出，隨著高齡化，醫療需求只增不減，收入難以跟上支出成長，財務壓力加劇，醫護人員長年過勞、基層人力不足，內外婦兒科4大皆空的問題難以解決。

鄭守夏認為，台灣就醫便利性高，但醫療行為多為片段式，缺乏整合延續性，健保仍以「按量計酬」為主，無法控制過度使用，也無法對高品質服務給予獎勵。若制度不改變，健保將難以永續，建議支出面從論量轉向論質，收入改革應擴大課徵基礎、彈性費率調整。

台灣醫療層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所等4個分級，鄭守夏提出「重症體系再設計」構想，建議以重症中心取代醫學中心概念，不必一定要規模龐大，而是聚焦於功能與效能，同時鼓勵中型醫院具備重症處理能力，提升整體醫療韌性。

中央健康保險署長石崇良說，2025年健保總額成長幅度為歷年最高，健保改革迫在眉睫，其中包含總統賴清德期盼的支付標準調整朝向「不同工不同酬」，預計優先調整急重症、產科，接著是診察費及各項手術費用等，同時提供偏鄉與新設醫院保障，特定項目保障給付。

針對健康台灣核心目標的強化慢性病照顧，石崇良表示，健保將擴大家醫計畫，善用科技技術導入輔助，以家醫大平台整合個人健康資料，使用AI做風險分級與照護模式，發展個人化生活習慣介入工具，同時強化居家照護與長照資源接軌，提供以人為中心的末期照顧。