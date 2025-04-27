菲律賓東南方熱帶擾動發展 「恐成今年首颱」最新路徑曝光

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，未來有機會增強成熱帶低壓，甚至成為今年首颱；中央氣象署表示，5月有颱風生成不意外，目前確實有低壓發展的跡象，但仍需觀察一段時間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，菲律賓東南方有一個熱帶擾動99W正在發展，不過目前路徑預報相當分歧，是否靠近台灣、影響天氣，目前還言之過早，建議再多觀察幾天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也貼出歐洲數值預報的預測圖，粉專表示，每一條線都是模式中各個小成員的結果，越發散，表示看法越分歧，可信度低。

氣象署表示，目前模式看起來確實有低壓發展的跡象，但五月有颱風形成不太意外，算是正常時間，往年早一點1至2月或4至5月就會有當年第1個颱風形成。

氣象署表示，有時可能會拖久一點到6、7月才形成，時間差還滿大，今年還沒颱風生成，若5月生成今年第1個颱風，也算是正常現象。