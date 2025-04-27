聽新聞
0:00 / 0:00
梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響
每年5、6月為台灣梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，5月7日至11日看起來有受到3波移動快速鋒面影響的機率，需持續觀察。
賈新興指出，明天受鋒面影響，雲林以北及宜花有局部短暫雨，午後雲林以南及台東亦有局部短暫陣雨，建議如果出門上班上學，提早出門，注意安全。周二花東山區有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及屏東有局部短暫陣雨。周三北海岸有零星短暫雨，午後西半部及山區有零星短暫雨。
賈新興指出，至於5月1日（周四）午後台中以北、中南部山區及宜花東有局部短暫雨。 周五（2日）宜花東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
至於周六及下周日受華南水氣移入影響，周六北海岸至基隆、高雄以北沿海及宜蘭有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周日台中以北沿海、北海岸至基隆和東北角有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，嘉義以南亦有零星短暫雨。5日大台北北側、基隆至東北角有零星短暫雨， 午後嘉義以北及宜花有局部短暫雨。
賈新興指出，從歐洲模式預測未來14天有利梅雨建立環境，但目前從指標來看大環境仍未建立，5月3日到4日預估是華南水氣，5月7日至11日受鋒面影響，看起來有受到2到3波移動快速鋒面影響的機率，但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言