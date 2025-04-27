陳志鴻盼「健康台灣」跨黨派全民運動 打造5支柱

總統府國策顧問陳志鴻今天說，盼「健康台灣」成跨黨派全民運動，以三高888計畫、優化醫療工作條件、健保制度強化與改革等5大支柱，改善台灣「可避免死亡率」，追上先進國家。

2025健康台灣全國論壇在台北榮民總醫院舉行，總統賴清德恩師、成大醫學院名譽教授陳志鴻演講「健康台灣的願景與推展」，回顧2024健康台灣全國論壇總結，並闡明未來健康台灣推動重點與期許。

陳志鴻表示，健康台灣願景與核心目標是讓全台灣、澎湖、金門、馬祖2350萬人活得久、活得健康、活得快樂，是跨黨派、跨族群、跨地域的全民運動，健康台灣獲總統與中央政府支持，包含5年計畫挹注新台幣489億元，強調由下而上規劃與執行，依地區設計在地健康解方。

陳志鴻表示，打造「健康台灣」仰賴5大支柱支持政策，包含深化國家癌症防治計畫；落實888三高防治計畫，強化初級照護、提升健康識能，減少慢性病併發症與死亡率；充實全民心理健康韌性計畫，結合教育部推動社會情緒學習（SEL），加強青少年與成人的心理支持。

另外，還有優化醫療工作條件與強化醫療韌性。陳志鴻說，盼提升公立醫院薪資、改善護理人力與醫療設備，鼓勵醫院節能減碳，強化基層健康服務；確保全民健保永續經營也是重點，健保屆滿30年，需面對財務與公平性挑戰，正著手推動健保總額調整與健保署功能強化。

陳志鴻表示，如果從「可避免死亡率」來看，也就是透過治療可以預防的死亡，台灣從2001年到2019年，10年間改善了10%，雖然已有進步，但相較於韓國與日本等先進國家，進步幅度仍然落後，強化對三高患者的照護，有助於進一步降低可避免死亡率，提升國民健康水準。

台北榮民總醫院院長陳威明在致詞時表示，健保30年深獲肯定，民眾不用在生活與生命之間做出痛苦選擇，面對高齡化、少子化與全球護理人力短缺問題，健康體系面臨前所未有挑戰，縮短不健康餘命是健康台灣的願景，透過多次舉行會議建言，逐步展現成效。

陳威明說，推動健康台灣政策過去1年以來，北榮積極推動高齡整合，導入智慧醫療，強化癌症防治等，由於多重因素影響，醫院內外婦兒急診等第一線科別人力逐漸減少，盼透過不同工不同酬留住人才，相關團隊工作獎金顯著高於其他科別，以實際行動慰勞辛勞醫護人員。

陳威明並提到，為了實踐健康台灣的目標，台北榮總已經全面取消甜食供應，連咖啡都沒有糖包，落實從小細節做起的健康管理。他笑說：「相信今天在現場，大家是嚐不到什麼『甜頭』。」