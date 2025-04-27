快訊

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

影／移工426上凱道違法？綠營告發鄭正鈐 新住民亮身分證抗議「歧視」

陳志鴻盼「健康台灣」跨黨派全民運動 打造5支柱

中央社／ 台北27日電

總統府國策顧問陳志鴻今天說，盼「健康台灣」成跨黨派全民運動，以三高888計畫、優化醫療工作條件、健保制度強化與改革等5大支柱，改善台灣「可避免死亡率」，追上先進國家。

2025健康台灣全國論壇在台北榮民總醫院舉行，總統賴清德恩師、成大醫學院名譽教授陳志鴻演講「健康台灣的願景與推展」，回顧2024健康台灣全國論壇總結，並闡明未來健康台灣推動重點與期許。

陳志鴻表示，健康台灣願景與核心目標是讓全台灣、澎湖、金門、馬祖2350萬人活得久、活得健康、活得快樂，是跨黨派、跨族群、跨地域的全民運動，健康台灣獲總統與中央政府支持，包含5年計畫挹注新台幣489億元，強調由下而上規劃與執行，依地區設計在地健康解方。

陳志鴻表示，打造「健康台灣」仰賴5大支柱支持政策，包含深化國家癌症防治計畫；落實888三高防治計畫，強化初級照護、提升健康識能，減少慢性病併發症與死亡率；充實全民心理健康韌性計畫，結合教育部推動社會情緒學習（SEL），加強青少年與成人的心理支持。

另外，還有優化醫療工作條件與強化醫療韌性。陳志鴻說，盼提升公立醫院薪資、改善護理人力與醫療設備，鼓勵醫院節能減碳，強化基層健康服務；確保全民健保永續經營也是重點，健保屆滿30年，需面對財務與公平性挑戰，正著手推動健保總額調整與健保署功能強化。

陳志鴻表示，如果從「可避免死亡率」來看，也就是透過治療可以預防的死亡，台灣從2001年到2019年，10年間改善了10%，雖然已有進步，但相較於韓國與日本等先進國家，進步幅度仍然落後，強化對三高患者的照護，有助於進一步降低可避免死亡率，提升國民健康水準。

台北榮民總醫院院長陳威明在致詞時表示，健保30年深獲肯定，民眾不用在生活與生命之間做出痛苦選擇，面對高齡化、少子化與全球護理人力短缺問題，健康體系面臨前所未有挑戰，縮短不健康餘命是健康台灣的願景，透過多次舉行會議建言，逐步展現成效。

陳威明說，推動健康台灣政策過去1年以來，北榮積極推動高齡整合，導入智慧醫療，強化癌症防治等，由於多重因素影響，醫院內外婦兒急診等第一線科別人力逐漸減少，盼透過不同工不同酬留住人才，相關團隊工作獎金顯著高於其他科別，以實際行動慰勞辛勞醫護人員。

陳威明並提到，為了實踐健康台灣的目標，台北榮總已經全面取消甜食供應，連咖啡都沒有糖包，落實從小細節做起的健康管理。他笑說：「相信今天在現場，大家是嚐不到什麼『甜頭』。」

健保總額 死亡率 陳志鴻

延伸閱讀

醫師投書刺胳針不應只看錯誤處 洪子仁曝這點更要緊盯

吳明賢：別讓價格引導年輕人選擇 支持健保價值給付

健康台灣中台灣論壇 醫界聚焦智慧醫療3議題

健康台灣中台灣論壇 逾200名專家參與提供前瞻建言

相關新聞

梅雨鋒面來了？3波移動快速鋒面 賈新興：這段時間恐受影響

每年5、6月為台灣梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

癌症新藥基金不只百億元 賴清德：每年用多少、補多少

2025健康台灣全國論壇今天於台北榮總舉行。總統賴清德指出，他是台灣民選總統中，第一位有醫療背景的總統，因此常思考如何團...

梅雨季將至 鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在梅雨季

每年5到6月是台灣的梅雨季，首波梅雨鋒面何時來，不少人很關切。中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，5到6月是梅雨季，影響的鋒...

新北已設27處公園禁菸鈴 現行難抓有原因

全台力推無菸環境，新北市衛生局2021年起陸續在公園設禁菸鈴，現已有27處，不過新北公告禁菸的公園綠地多達1千餘座，兩者...

做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

失智症不再無藥可醫，20年來首款「阿茲海默新藥」可清除腦部類澱粉沉積，幫助改善記憶、減緩病情進展。不過，新藥目前僅針對輕...

醫師投書刺胳針不應只看錯誤處 洪子仁曝這點更要緊盯

2025健康台灣全國論壇，今於台北榮總舉行，昨一篇刊登在國際知名期刊「刺胳針」（The Lancet）投書，由中國醫藥大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。