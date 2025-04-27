癌症新藥基金不只百億元 賴清德：每年用多少、補多少

2025健康台灣全國論壇今天於台北榮總舉行。總統賴清德指出，他是台灣民選總統中，第一位有醫療背景的總統，因此常思考如何團結醫界、社會各界，對全國民眾的健康福祉做出努力，並希望國人更健康、國家更強。總統府也成立健康台灣委員會，將醫界寶貴的意見成為國家的政策，並積極推動加惠全國人民。

賴清德指出，健保制度30年來照顧民眾健康，因此希望提高健保總額，去年增加了531億元，約增加增加6%，並加上有些不應用健保支付，將它從健保剔除後大概有181億元，這樣加總起來，今年的健保總額相較去年大概有增加8%，希望醫界有足夠的經費、服務空間，回饋在病人的健康，並可以提高醫療從業人員的薪水，改善醫療從業人員的工作條件。

此外，癌症是國人十大死因之首，從民國74年到今天一直都沒有改變。賴清德說，癌症一年約剝奪了5萬多位人民的生命，因此，把癌症列為主要來防治的對象，目前已擴大篩檢增加預算40億元，從28億元增至68億元，且篩檢也特別採用先進的基因定序進行篩檢，同時也推動精準療法。

他表示，癌症新藥基金今年先編列50億元，後續會持續編列，也不是100億元用完就結束，未來希望用多少，隔年可以再補編多少，換句話說，新藥癌症基金這個水庫，一定都要保持一定的水位。

賴清德說，健康台灣全國論壇有三項意義，第一，這是一個開放的平台，也代表政府是開放的政府，也呈現我們醫界可以發揮公民力量、參與政府決策，監督政府政策執行。第二，我們的確有決心，要落實健康台灣的願景，這並非隨便說說。今天大家來也是要檢視過去一年，政府所做的到底還有哪一些不足，大家都可以提出鞭策，以及好的意見。他相信只有在這種情況下才可以凝聚醫界的力量。

第三，背後還有一個很大的意義。賴清德說，過去30年來，我們在健保制度下服務病人，也得到全國社會的肯定支持，滿意度超過90% 以上。但不諱言，健保制度30年，也有需要調整的地方，非常期待醫界大家一起來，就這個平台與制度，一起來調整。他相信醫界的智慧絕對足夠，讓健保制度可以越調整越好，國家資源也會透過這個平台，大家的意見進來，民眾健康可以得到更好的保障。

台北榮總院長陳威明指出，全民健保已實施30年，深獲國內外肯定，讓國人不需要在「生活」與「生命」之間做出痛苦選擇，總統賴清德以醫者的初心承擔國家重任，始終心繫全民健康，致力打造健康台灣、縮短國人的不健康餘命，在總統親自主持下，「健康台灣推動會議」已多次召開，並逐步展現成效。

陳威明指出，台北榮總作為國家級公立醫學中心，積極配合政府政策，與各大醫療體系攜手合作，致力於提升醫療品質、改善工作環境、培育醫事人才、推動高齡整合照護、支援離島與偏鄉、導入智慧醫療、並強化癌症防治等多項政策。

陳威明指出，目前北榮住院病人中，超過三分之一為癌症患者，每年新增近萬名新個案。近年來，由於多種因素影響，內、外、婦、兒、急診等第一線科別的醫師人力逐漸減少。對此，總統提出「不同工、不同酬」的政策方向，北榮也積極響應。如大夜班接生每例補助6000元、小夜班補助4000元，皆由醫院全額支出，不向產婦收取額外費用；另外，內、外、婦、兒、急診住院醫師每月工作獎金亦非常顯著高於其他科別，以實際行動支持這些辛勞付出的醫療同仁。