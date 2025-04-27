新北已設27處公園禁菸鈴 現行難抓有原因

全台力推無菸環境，新北市衛生局2021年起陸續在公園設禁菸鈴，現已有27處，不過新北公告禁菸的公園綠地多達1千餘座，兩者比例懸殊。新北衛生局坦言，禁菸鈴如同禁菸公告，加上新北幅員遼闊、稽查人力有限，難抓現行，但未來會持續設禁菸鈴，並鼓勵公所、里長、私人場域可自行設置。

曾按過廣播按鈕的民眾認為，成效並不如預期，雖然有些人一開始會被嚇到，但廣播結束仍會在公園吸菸，認為也可在吸菸率高的公車站及捷運站出口裝設；也有民眾認為，應廣設吸菸區，畢竟抽菸不是什麼羞恥的事，是不應讓別人吸到二手菸。

新北衛生局指出，2021年起迄今在公園建置27座禁菸鈴，未來新建或修繕公園項目，也會將建置禁菸鈴納入規畫；此外，禁菸鈴為菸害防制措施之一，場所的管理單位，比如公所、里長、私人場域可依需求設置，設置時需考量有供應電源及廣播音量等。

衛生局坦言，公園建置禁菸鈴僅為菸害防制措施的一環，如同禁菸公告為提醒作用，讓吸菸行為人熄菸，或離開禁菸場所，避免與不吸菸或討厭菸味的民眾，發生爭執或衝突，但新北市幅員遼闊、稽查人力有限，已增加委外巡檢人力，持續監測、蒐集、納管禁菸場所違規吸菸熱點，同時場所負責人也應負起巡檢責任。

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