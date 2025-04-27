做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

失智症不再無藥可醫，20年來首款「阿茲海默新藥」可清除腦部類澱粉沉積，幫助改善記憶、減緩病情進展。不過，新藥目前僅針對輕度認知障礙或輕度失智症患者，且價格高昂，估計藥費至少150萬元，須經醫師評估並自費使用。失智症出現治療新曙光，專家認為，避免危險因子、延緩發病年齡的預防更重要。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，英國國際著名期刊「The Lancet」委員會於2020年發表了失智症預防措施，提出12個危險因素，包括低教育水平低、聽力障礙、高血壓、吸煙、肥胖、抑鬱、身體不活動、糖尿病、過量飲酒、創傷性腦損傷、空氣汙染、社會孤立，只要改善這些風險因素，可預防或延遲45%的腦退化。

2024年，「The Lancet」委員會又新增加了2個與失智症病例相關的風險因素：被稱為「壞膽固醇」的低密度膽固醇、晚年未治療的視力喪失。陳俊佑指出，年齡和基因是無法改變的風險因素，但透過健康飲食、定期運動、充足睡眠，做好這三件事可大幅降低罹患機率。

「忘東忘西是失智症的前兆嗎？」民眾經常有這個疑惑，陳俊佑說，現代人生活忙碌、壓力大，容易出現短暫記憶障礙，只要經由適當提醒，健忘的人幾乎能回想起。但失智症患者因大腦記憶受損，無法記得剛發生的事，同時影響到其他語言能力、空間感、計算力、判斷力等認知功能。

失智與健忘並無直接關係，但如果健忘變得頻繁且持續，導致無法完成日常活動，應盡快尋求醫療協助。陳俊佑強調，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，可訓練大腦將學習的內容轉成記憶力、組織邏輯力，這部分可透過上課強化參與動機與建立生活自信，達到健腦的目的。

陳俊佑表示，天主教失智老人基金會開設「活出健康、生活再造」大腦保健實作班，融合史丹佛大學「慢性病自我管理課程、南加州大學「生活型態再設計」與芬蘭FINGERS研究，確實能提升認知、肌力、整體健康，協助長者從日常生活中建立預防失智的正向行動。

「活出健康、生活再造」大腦保健實作班為12周的健腦課程，今年度將舉辦3梯次帶領人培訓，課程推廣至全國的失智社區服務據點或日間照顧中心。

培訓場次：

•台北場：5/17（六）、5/18（日）、5/24（六）

•宜蘭場：7/6（日）、7/13（日）、7/20（日）

•高雄場：7/19（六）、7/26（六）、8/2（六）

報名專線：02-2332-0992 分機103 吳社工