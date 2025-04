醫師投書刺胳針不應只看錯誤處 洪子仁曝這點更要緊盯

2025健康台灣全國論壇,今於台北榮總舉行,昨一篇刊登在國際知名期刊「刺胳針」(The Lancet)投書,由中國醫藥大學附設醫院兩名醫師指出,台灣新冠肺炎住院病人死亡率達58.2%,內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣。但醫界人士認為,這是一篇引用錯誤數據的投書。中國附醫也於今天發布聲明針對內容錯誤致歉,已詳列整理錯誤處,向期刊提出更正申請。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天在「2025健康台灣全國論壇」前回應指出,感謝國際醫學期刊「The Lancet」對台灣醫療體系現況的關注。該篇論文名為〈Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse〉的投書指出,台灣健保制度當前面臨的嚴峻挑戰,也點出長期結構性問題對於醫療人力與品質造成的深遠影響,值得社會各界正視與省思,當然文章中引用數字的錯誤也確實要予以更正,否則文章在全世界流傳恐影響台灣健康照護體系的整體形象。

洪子仁說,台灣於2022年由新冠病毒變異株Omicron,所造成新冠肺炎死亡率應為0.16%,日本是0.5%,因此台灣其實與日本差不多,但這也凸顯出另一個隱藏的問題,台灣長期醫療支出不足,健保總額成長率在總額預算制度實施後平均只有3.4%,醫療費用投入不足,又面臨人口老化、醫療科技進展與全球經濟變局下的新挑戰。

「所幸,政府於去年給予護理人員夜班津貼,今年更投入700億元,這都是好的方向。」洪子仁說,因此,今年更只會盯緊健保總額成長率不能低於5.5%,「有錢不一定能辦事,但沒錢是萬萬不能」,只要健保總額成長率足夠,所造成的負面缺點就會減少。

洪子仁說,過去30年台灣全民健保制度,成功實現了高覆蓋率、低自費與高民眾滿意度,是全球少數能以相對有限資源提供高可近性的醫療服務制度之一。但如報導中所提及,長年以來過度壓低醫療成本、忽視人力投入的政策,導致護病比偏高、醫護過勞、薪資倒退等結構性問題日益浮現。

洪子仁指出,尤其疫情後急診壅塞、新藥跟新科技納入健保速度放緩及民眾就醫自備比例提高、護理人力流失與高離職率,正是對健保資源配置失衡的警訊。

面對這樣的挑戰,洪子仁提出以下三點建言:

1. 推動健保支付制度改革:應逐步導入「不同工、不同酬」、「按質論酬」的支付機制,提升急重症、基層照護與偏鄉醫療的誘因,改善人力配置與服務品質。 2. 強化醫療人力永續政策:政府應與醫學會、護理團體及各級醫療機構協力合作,設立專責計畫,針對人力培育、執業環境、職涯支持等面向提出中長期改善策略,避免醫療崩盤從「人力斷鏈」開始。 3. 建立醫療韌性治理體系:借鏡新冠疫情經驗,應強化全國整合式醫療應變系統,提升基層、區域與醫學中心之間的協調量能,並運用數位科技強化照護分級與病人流管理。

洪子仁說,台灣健保制度過去30年的時間在自由就醫及可近性上獲得全世界的高度肯定,但呼籲國際社會與專業界持續給予支持與交流,協助台灣健保從潛在「危機」走向「轉機」,這樣健保才能夠永續經營。