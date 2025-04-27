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台東南迴首家洗腎診所成立 醫師陳弘基不敢精算有多少病患

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣腎臟科醫師陳弘基（左三）在太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所，以後病友不用再長途跋涉。記者徐白櫻／翻攝
台東縣腎臟科醫師陳弘基（左三）在太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所，以後病友不用再長途跋涉。記者徐白櫻／翻攝

台東縣地勢南北狹長，海岸線約170公里，南迴地區洗腎病友須長途跋涉至台東市區接受治療，一早出門回到家天都黑了，若遇颱風道路中斷更是麻煩。腎臟科醫師陳弘基前進太麻里設立首家洗腎診所，盼能縮短病友就醫距離。他說，沒有精算過多少病友有洗腎需求，若認真算，診所就開不成了。

歷經半年多籌備，腎臟科醫師陳弘基在太麻里鄉設立的鈦美診所今天開幕，由立委黃建賓、縣府秘書長盧協昌及議長秘書施寶朗等人剪綵啟用。許多病友來參觀，開心診所離家近，治療完就回家，不用再花一整天時間洗腎。

鈦美診所表示，診所使用醫療級超高純度RO水，並配備緊急發電系統、透析專用水塔及急救設備，不怕停電或停水。除硬體設備外，另購置兩輛接駁車，可前往太麻里、達仁、大武及金峰等地接送病患洗腎。

陳弘基是台南人，2011年起在台東服務，他原本在關山鎮照護洗腎患者，發現南迴四鄉長期沒有洗腎室，病患必須進台東市區才能治療，去年下定決心到南迴開業解決就醫問題，所幸想法也獲得擔任律師的妻子支持。

陳弘基說，一位金崙阿嬤告訴他，上午10點搭專車出門，花1個小時抵達市區還要等床，12點開始治療，4個小時後再搭車回家，沿途接駁其他病友，到家時天色已晚；病友若遇颱風更提心吊膽，擔心道路中斷無法洗腎。

「與其讓病患跑，不如我們來跑！」陳弘基說，診所成立後，南迴線病患可以減少就醫距離，其實開業前根本沒有仔細評估南迴有多少洗腎病患，因為純粹以損益為考量的話，診所應該開不成。

腎臟科醫師陳弘基在台東縣太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所，以後病友不用再長途跋涉至台東市區就醫。記者徐白櫻／翻攝
腎臟科醫師陳弘基在台東縣太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所，以後病友不用再長途跋涉至台東市區就醫。記者徐白櫻／翻攝
台東縣太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所今天開幕，居民可就近就醫。記者徐白櫻／翻攝
台東縣太麻里鄉設立南迴線首家洗腎診所今天開幕，居民可就近就醫。記者徐白櫻／翻攝

台東 洗腎 醫師

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