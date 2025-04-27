首波梅雨鋒面何時來？氣象署這麼說

今年首波梅雨鋒面何時來？中央氣象署預報員劉沛滕今天表示，5到6月是梅雨季，影響的鋒面就是梅雨鋒面，目前預估下周日之後可能會有梅雨鋒面在台灣北邊生成，但是否會對台灣有明顯影響，仍待觀察。

氣象署指出，每年5、6月為台灣梅雨季，梅雨期間天氣以陰雨為多，但偶而也會有不下雨的好天氣出現。台灣梅雨是由於在此季節大陸冷氣團與太平洋暖氣團勢力相當，常在華南至台灣、琉球一帶相持不下，形成滯留鋒（又稱梅雨鋒）；鋒面帶上常有低氣壓擾動發生並伴隨中到大雷陣雨，為台灣地區帶來豐沛雨水。

氣象署指出，梅雨之名起源於6、7月間中國江南一帶梅子成熟季節連綿降雨而得，由於久雨不晴，器物容易發霉，又稱霉雨。