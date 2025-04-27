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台鐵花東居民優惠 擬採實名制及加倍會員點數

中央社／ 台北27日電

台鐵票價將於6月23日上路，行政院指示台鐵研議花東居民專屬優惠。台鐵公司擬採實名制及加倍給予會員點數，希望與新票價同步上路。

根據台鐵研議的花東居民票價方案，擬採實名制，並在目前會員制的基礎上，給予更多會員點數。

台鐵公司日前與內政部開會，針對花東居民優惠票價，討論雙方如何就設籍花東居民的身分勾稽，可以做到即時確認，目前仍在協調中。

台鐵為便利花東民眾返鄉與返工購票，從民國105年端午節連假起，辦理花東實名制列車，3天連假開行4列次、4天連假開行6列次、春節期間開行8列次。除提供設籍花東的居民訂票，連居民配偶、直系血親一等親也適用，但須親自到車站窗口憑身分證明取票。

根據台鐵規劃，擬透過實名制實施的花東居民優惠票價，將只限設籍花東的居民，不適用未設籍的配偶及一等血親。

台鐵於100年3月30日起實施會員制，購買對號列車車票、鐵路商品或便當，都可累積點數，目前實付金額每新台幣50元換算累積1點，2點可折抵1元。

根據台鐵規劃，擬對花東居民提供更大的會員優惠，可能加倍給予點數。

台鐵票價30年來首漲，平均漲幅26.8%，並採遞遠遞減，根據台鐵已公告的新票價，台北到花蓮自強號單程從440元漲至583元，漲幅32.5%；台北到台東自強號單程從783元漲至936元，漲幅19.5%。

台鐵 實名制 票價

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