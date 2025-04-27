中油：本周汽油不調整 柴油調漲0.2元

台灣中油宣布，自明（28）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，本周受美國擬對主要國家加徵高關稅措施有緩和跡象影響，導致國際油價上漲。

台灣中油指出，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲1.04美元，新台幣兌美元匯率升值0.036元，漲幅為1.15%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽油吸收0.2元，計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.2元。

台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至3月底止，台灣中油共吸收約35.61億元。