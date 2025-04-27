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全球暖化衝擊空品 中研院：秋冬季不良空品日恐增6天

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中研院研究模擬指出，在全球暖化2度與4度的情境下，台灣冬季的PM 2.5濃度上升將造成大氣擴散與通風條件惡化，北部以外其餘地區，秋冬季空品不良日數甚至會增加3到6天。圖／聯合報系資料照片
中研院研究模擬指出，在全球暖化2度與4度的情境下，台灣冬季的PM 2.5濃度上升將造成大氣擴散與通風條件惡化，北部以外其餘地區，秋冬季空品不良日數甚至會增加3到6天。圖／聯合報系資料照片

中研院環境變遷研究中心參與國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」計畫，在氣候變遷對台灣地區大氣環境、空氣品質及農業生產力影響研究模擬指出，在全球暖化2度與4度的情境下，台灣冬季的PM 2.5濃度上升將造成大氣擴散與通風條件惡化，北部以外其餘地區，秋冬季空品不良日數甚至會增加最多6天。

該透過高解析度大氣與空氣品質模擬，評估氣候變遷對台灣地區溫度、空氣品質與農業生產力的多重影響。研究發現，城市地區熱浪頻率增加速度高於其他地表類型，顯示都市地區對氣候壓力更為敏感；而森林地區則表現出較強的氣候韌性。

此外，氣候變遷導致近地表風速減弱，增加空氣汙染累積風險，尤其在冬季加劇PM2.5汙染。模擬指出，在全球暖化2度與4度情境下，台灣冬季的PM2.5濃度顯著上升，主因為東北季風日數減少與低層風場削弱，造成大氣擴散與通風條件惡化。秋冬季除了北部的其餘地區，PM2.5的空氣品質不良日數甚至會增加3到6天不等。

環境部回應，該研究指出，在全球暖化2度與4度情境下，台灣秋冬季的夜間風速減弱和行星邊界層高度降低，導致擴散條件不良，進而使PM 2.5濃度上升。

環境部進一步說明，冬季氣溫較低，大氣混合層高度普遍偏低，因此垂直擴散能力減弱；加上東北季風吹拂時受到中央山脈阻隔，台灣西半部位處背風側，導致中南部地區的水平風速減弱。在垂直及水平擴散條件差的情況下，汙染物如同被困在一個相對封閉的空間內，導致PM 2.5等空氣汙染物容易累積。

環境部強調，該研究是基於空汙排放量不變，即無空汙管制的假設情境，但環境部自2020至2023年及2024至2027年分別執行第一期及第二期「空氣汙染防制方案」，採取多管齊下策略改善空氣品質。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，根據全國PM2.5年平均濃度統計，已從2016年20µg/m³，降至2024年的12.8µg/m³，改善率達36%，可見汙染管制作為是有成效的，未來會持續精進相關措施，包含第三期空汙方案（2028至2031年）等。

該研究另指出，針對小麥、番茄與馬鈴薯等經濟作物進行臭氧衝擊的模擬顯示，在2度暖化情境下，上述農作物的減產幅度約1.8至2.7%；假如升溫4度，減產幅度更可達4.1％至4.7%。

暖化 環境部 空氣品質

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