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年輕時穿環釀禍！40歲男「尿道雙噴」 醫示警4大後遺症

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40多歲男子因年輕時穿了尿道環（PA環），導致排尿異常，不得不尋求協助。示意圖／ingimage
一名40多歲男子因年輕時穿了尿道環（PA環），導致排尿異常，不得不尋求協助。示意圖／ingimage

泌尿科醫師呂謹亨近日在臉書分享一樁案例，一名40多歲男子因年輕時穿了尿道環（PA環，穿過尿道口跟尿道下方的裝飾物），導致排尿異常，不得不尋求協助。

呂謹亨醫師表示，這位患者在20多歲時，一時好奇，在朋友慫恿下穿了PA環（Prince Albert環），當時覺得「這樣比較像真男人」。然而隨著年紀增長、結婚成家後，他不想再持續配戴，但因長期下來，尿道口與尿道下方已像耳洞一樣無法自行癒合。

呂謹亨醫師指出，這名男子因為年齡變大了、尿流速度變慢，加上有時急著上廁所忘記調整環的位置，導致尿液出現「雙股噴射」，一股向前、一股90度向下，不僅經常噴濕鞋子，情況甚至比攝護腺肥大患者還嚴重，最後只能改成坐姿小便。男子每次就診時都感嘆，年少輕狂的選擇讓他付出慘痛代價，也呼籲年輕人三思而後行。

呂謹亨醫師說，這種穿環行為本質上類似人為造成的「尿道下裂」狀況，尿道修補手術本就技術難度高，且癒合率低，對醫師與患者都是煎熬。所幸這位患者經由手術切除環洞周邊皮膚、精細縫合後，最終成功修復。呂謹亨醫師直言，「看到尿道穿環，真的覺得好好的身體，沒事為何要找事做？」

呂謹亨醫師提醒穿尿道環的4大醫療風險：

感染與發炎

尿道周圍穿環若清潔不當，容易引發尿道炎、蜂窩性組織炎等感染。

排尿異常

穿環後常見尿線分岔、側漏情況，部分患者甚至須改用坐姿排尿。若Apadravya類型穿環穿刺太深，也可能破壞尿道結構。

性行為風險

雖部分伴侶認為有刺激感，但也可能造成對方黏膜撕裂，增加性傳染病（如HIV、HPV）傳播風險。

瘢痕形成、尿道瘻與結構變形

長期配戴者容易導致尿道結構異常，甚至形成排斥反應或異常通道（尿道瘻），未來需接受重建手術。

廁所 性行為 手術 泌尿科 醫師

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