把握今天好天氣 今晚鋒面接近明快閃全台下雨、中部以北雷陣雨

把握今天好天氣，中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，氣溫稍回升，天氣穩定。鋒面今晚接近，明天通過台灣，今晚金馬要留意較大雨勢，明天全台都有明顯雨勢，中部以北有較大雨勢發生機率。周二、周三鋒面遠離，水氣減少。但周四北部水氣又稍多，有局部短暫陣雨。

劉沛滕指出，今東北季風減弱，氣溫稍回升，天氣穩定，但東半部、基隆北海岸可能有局部降雨，午後山區有局部降雨，宜蘭地區午後雷陣雨明顯，有較大雨勢發生機率。明天鋒面通過，降雨明顯，中部以北有短暫陣雨或雷雨，後續有兩天東北季風影響會降溫。

劉沛滕表示，今天台灣上空雲氣減少，天氣穩定，但中午午後山區有雷陣雨，宜蘭可能有較大雨勢。鋒面今晚到金門及馬祖附近，明天通過台灣，今晚金馬要留意較大雨勢。明天鋒面通過，全台都有明顯雨勢，中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至較大雨勢發生。

劉沛滕指出，周二、周三鋒面遠離，水氣減少，整體來說天氣穩定，只有花東地區、午後山區有零星雨。周四至周六只有東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有午後降雨。但周四北部地區水氣稍多，有局部短暫陣雨。