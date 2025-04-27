快訊

星期人物／教宗辭世交接期 攬權的法雷爾樞機接班有望？

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

NBA／巴特勒缺陣柯瑞狂砍36分 板凳助拳勇士擊落火箭

今年首波梅雨鋒面來了！ 氣象專家提醒：5/5起連6天下不停

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣即將正式進入梅雨季。聯合報系資料照片
台灣即將正式進入梅雨季。聯合報系資料照片

台灣即將進入梅雨季，氣象專家林得恩今（27）日指出，根據中央氣象署系集模式最新模擬資料顯示，5月5日至5月10日期間，台灣可能迎來今年第一波梅雨鋒面，期間將出現明顯且持續的降雨訊號。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，「在每年5、6月的春夏季節更迭，冬季北方大陸冷高壓逐漸減弱，而夏天盛行的太平洋高壓則逐漸增強，並進一步影響到我們，天氣也開始轉為酷熱」。此時，冷暖氣團勢力互相角力，便會在中國大陸長江流域、江淮地區，以及台灣、日本中南部、韓國南部等地上空，形成滯留界面，即為「梅雨鋒面」。

他指出，由於梅雨鋒面上常伴隨組織性中尺度對流系統發展，「當它們從海上移入到台灣陸地時，常會帶來局部強降雨以及雷暴、強陣風或冰雹等劇烈天氣現象」。

林得恩提醒，根據目前氣象署系集模式推估，5月5日至5月10日間降雨量指標明顯增強且持續，「有可能就是今年第一波梅雨鋒面所肇致的結果」，建議民眾提前留意天氣變化，準備好雨具因應。

強降雨 日本 梅雨 鋒面

延伸閱讀

CP值爆表！好市多「1日式冰棒」一支不到20元 會員掃貨嗨喊：便宜好吃

教授上課「露出內褲」該怎麼提醒？網友曝1招：你也不尷尬

出門、到家可以用LINE自動報備！簡單4步驟網驚呼：超方便

抹茶、和牛、相撲秀！觀光客重塑歷史老街 淺草變身成「日本主題樂園」

相關新聞

今年首波梅雨鋒面來了！ 氣象專家提醒：5/5起連6天下不停

台灣即將進入梅雨季，氣象專家林得恩今（27日）指出，根據中央氣象署系集模式最新模擬資料顯示，5月5日至5月10日期間，台灣可能迎來今年第一波梅雨鋒面，期間將出現明顯且持續的降雨訊號。

中油：本周汽油不調整 柴油調漲0.2元

台灣中油宣布，自明（28）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3...

全球暖化衝擊空品 中研院：秋冬季不良空品日恐增6天

中研院環境變遷研究中心參與國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」計畫，在氣候變遷對台灣地區大氣環境、...

把握今天好天氣 今晚鋒面接近明快閃全台下雨、中部以北雷陣雨

把握今天好天氣，中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，氣溫稍回升，天氣穩定。鋒面今晚接近，明天通過台灣，今晚...

產官學為何這麼多「聯盟」 彭啓明：讓政策更接地氣

彭啓明在臉書表示，台灣的永續發展不是政府單方面可以完成的任務，而是必須靠公私協力、民間與產業的共同參與，目前在推動淨零碳...

遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備 明年元旦實施

駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。