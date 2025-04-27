今年首波梅雨鋒面來了！ 氣象專家提醒：5/5起連6天下不停

台灣即將進入梅雨季，氣象專家林得恩今（27）日指出，根據中央氣象署系集模式最新模擬資料顯示，5月5日至5月10日期間，台灣可能迎來今年第一波梅雨鋒面，期間將出現明顯且持續的降雨訊號。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，「在每年5、6月的春夏季節更迭，冬季北方大陸冷高壓逐漸減弱，而夏天盛行的太平洋高壓則逐漸增強，並進一步影響到我們，天氣也開始轉為酷熱」。此時，冷暖氣團勢力互相角力，便會在中國大陸長江流域、江淮地區，以及台灣、日本中南部、韓國南部等地上空，形成滯留界面，即為「梅雨鋒面」。

他指出，由於梅雨鋒面上常伴隨組織性中尺度對流系統發展，「當它們從海上移入到台灣陸地時，常會帶來局部強降雨以及雷暴、強陣風或冰雹等劇烈天氣現象」。

林得恩提醒，根據目前氣象署系集模式推估，5月5日至5月10日間降雨量指標明顯增強且持續，「有可能就是今年第一波梅雨鋒面所肇致的結果」，建議民眾提前留意天氣變化，準備好雨具因應。