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環境部綠領人才首班開課 社會人士逾8成

中央社／ 台北27日電

環境部綠領人才課程首班昨天開課，統計40人中社會人士逾8成，職業包含工程師、業務、會計、總務及大學教師等；目前各校開放報名班期已達23班，其中5月雲林科大已報名額滿。

環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校合作推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，首班課程於4月1日上午9時開放網路報名，40個名額在16分鐘內即額滿。

首班於26日在國立台灣師範大學開課。環境部統計，學員平均年齡約37歲，其中女性比例為6成，社會人士超過8成，具碩士以上學歷者高達73%。來自各行各業的學員，包括工程師、業務人員、行政助理、會計、總務，甚至大學教師。

「環境部淨零綠領人才培育聯盟」北區培育中心的計畫主持人、台師大教授葉欣誠指出，由於台師大第一班報名情況熱烈，為回應外界高度需求，已攜手北區培育中心的結盟學校清華大學及中央大學，積極籌辦後續班期。

根據環境部資料，目前全國已開放報名的班期達23班，預計5月雲林科技大學、屏東科技大學、暨南國際大學、中興大學、慈濟大學將開課，其中雲林科大已報名額滿；6月則有嘉義大學、大葉大學、聯合大學、中央大學、台中教育大學、東海大學、中山大學等逾10所學校將陸續開課；預計年底前，累計班數將達60班。

環境部所規劃的課程方向，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡等合計48小時課程，費用為每人新台幣1萬2000元，由各開辦學校收取。

環境部表示，為使青年及不利處境者減輕學費負擔，針對30歲以下的在學生（不含在職生）及低收入戶者，完成訓練且首次測驗合格者，分別提供半額6000元及全額1萬2000元的學費補助。

台師大 環境部 雲林

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