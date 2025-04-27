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產官學為何這麼多「聯盟」 彭啓明：讓政策更接地氣

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，參與聯盟是和大家一起平等討論並規畫政策，希望透過跨界合作，讓更多人理解政策、參與討論，甚至共同提出解方。圖／聯合報系資料照片
彭啓明表示，參與聯盟是和大家一起平等討論並規畫政策，希望透過跨界合作，讓更多人理解政策、參與討論，甚至共同提出解方。圖／聯合報系資料照片

彭啓明在臉書表示，台灣的永續發展不是政府單方面可以完成的任務，而是必須靠公私協力、民間與產業的共同參與，目前在推動淨零碳排、循環經濟、環評總體檢等政策，也正是透過各界充分討論與凝聚共識，找出大家都能接受的方案。

彭啓明自去年5月20日上任後，去年7月16日，為促進紡織品資源循環，接軌國際趨勢，環境部資源循環署催生成立「紡織循環聯盟」。

另為實現台灣2050年淨零排放目標及推動國家希望工程「形塑淨零永續綠生活」策略，環境部攜手產業各界響應淨零綠生活，於今年2月18日成立「淨零綠生活大聯盟」。

而為加速培育綠領專業人才，環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校，於今年3月28日共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」。

為達成國家減碳新目標邁進，今年4月24日環境部邀集企業與相關部會組成「綠色成長聯盟」。

彭啓明說，大家可能會覺得怎麼這麼多不同的聯盟，自己過往參加許多公協會，「聯盟」的概念是自己一直強調的關鍵，台灣的制度對於公私協力比較沒有好的依循，參與聯盟是和大家一起平等討論並規畫政策，希望透過跨界合作，讓更多人理解政策、參與討論，甚至共同提出解方，這樣的參與模式不僅讓政策更接地氣，也更能長久推動，真正落實永續價值。

彭啓明 淨零 環境部

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