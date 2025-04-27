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遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備 明年元旦實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統（左下角黑色小盒子），並強制要求增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車。聯合報系資料照
交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統（左下角黑色小盒子），並強制要求增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車。聯合報系資料照

駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告，後續簽送法規會排案審議。交通部預估，今年上半年發布，明年元旦起實施。

新竹耀群科技公司2023年10月搭乘遊覽車前往員工旅遊，在國3南下雲林斗六路段與自小客車碰撞，造成4死22傷重大事故。運安會調查發現，駕駛前1日工作負荷高於平日勤務，僅睡4小時，恐因睡眠不足釀禍。

根據交通部統計，2021至2023年期間，遊覽車GPS及監控設備異常告警件數高達9497件，其中，車速異常高達4031件居冠，占約42％；而駕車時間異常（駕駛超時）第2多，告警件數達2907件，占約31%；另外，禁行路段有1718件、車輛逾檢841件。

目前全台約有1.4萬輛遊覽車，雖依規定都有裝GPS定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。

交通部公路局表示，去年7月19日已預告汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案，盼透過修法規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛情形。

公路局表示，預告期間各界提供相關意見，已邀集遊覽車公、工、協會、專家學者與相關行政單位討論，並已再綜整擬具修正草案陳報交通部，交通部目前正依程序辦理法制作業中。

交通部指出，修正草案已完成預告，並簽送給法規會排案審議，通過就能依程序發布，預計今年上半年發布，後續還需補助裝設相關設備，預計明年元旦起上路實施。

交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告。遊覽車示意圖。聯合報系資料照
交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告。遊覽車示意圖。聯合報系資料照

交通部 元旦 遊覽車

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