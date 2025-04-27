醫師投書國際期刊內容有誤 中國醫大附醫致歉

中國醫藥大學附設醫院2名醫師在國際期刊「刺胳針」的讀者投書內容被指有誤，中國醫大附醫昨晚發布聲明針對內容錯誤致歉，已詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

「刺胳針」（The Lancet）日前刊出由中國醫藥大學附設醫院2名醫師的讀者投書，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，也提到台灣COVID-19的住院病人死亡率達58.2%，遭醫界人士認為「錯誤百出」及「一篇引用錯誤數據的投書」。

中國附醫昨天深夜發布聲明指出，關於台灣醫護人力短缺議題發表短文，引起台灣醫界廣泛關注與討論，投書醫師原意為從系統層面探討大環境所面臨的問題，對於內容中的一些錯誤，深感抱歉。

中國附醫表示，文內描述到台灣COVID-19的住院病人死亡率達58.2%，此處引用長庚醫院2025年發表於Infection and Drug Resistance的文章，其原文為長庚醫院COVID-19極為嚴重須插管治療的患者中，有58.2%的病人為感染Omicron變異株，並非死亡率。

至於投書內容提到台灣護理人力為每萬人有62名，中國附醫指出，此處有誤，應是2021年時，台灣每萬人有78名護理人力。

中國附醫表示，原投稿附件應為一個描述健康照護體系，各成員的交互作用，意在呈現照護體系的密切連結，但於刊出過程中因不明因素導致附件誤植。對於數據引用錯誤，造成台灣醫界困擾，作者深感抱歉，已立即詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

中國附醫強調，針對文章中提及後疫情時代因複雜病況帶來的醫療照護壓力，政府非常重視此問題，且已經由衛福部多次召開會議，與台灣各界及醫療院所溝通、建制有效因應策略。至於台灣健保實施以來，為台灣民眾所帶來超高標的健康照護，一直都是世界的標竿、也是全球的學習對象。