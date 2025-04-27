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明鋒面通過東北季風增強 天氣風險：雷陣雨+氣溫稍降

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天新一波鋒面快速通過，各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣。本報資料照片
明天新一波鋒面快速通過，各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣。本報資料照片

本周天氣如何？天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出， 今回暖好天氣，周一轉雨，周二起轉晴但偶有午後陣雨。

薛皓天表示，今東北季風減弱，陽光露臉氣溫回升。中北部高溫約26到30度、中南部28到33度、東北部及東半部高溫28到29度。受熱力作用，午後東半部、近山地區及山區有短暫陣雨機會。

薛皓天指出，明天新一波鋒面快速通過，隨後東北季風增強。中北部及宜花氣溫稍降，中北部高溫約25到26度、中南部28到34度及東北部、東半部25到27度。各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨，僅屏東、高雄仍為多雲或晴。山區仍有零星雨，東北部及東半部偶有短時較大雨勢，日雨量皆在大雨等級以下。

周二鋒面遠離，薛皓天說，受東北季風影響，全台多雲時晴或晴，陽光露臉，北部氣溫稍回升，中南部高溫稍下降，整體感受上微熱。午後仍有熱力作用影響，山區、東半部及中南部局部地區有短暫陣雨機會。

薛皓天指出，周三東北季風減弱，轉高壓迴流偏東到東南風環境，各地晴或多雲時晴，氣溫逐步回升，東半部迎風面仍偶有短暫陣雨。白天熱力作用明顯，不排除各地午後有短暫陣雨或雷雨機會，偶有較大雨勢，類似天氣持續至周六。

東北季風 高溫

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