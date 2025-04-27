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攝護腺發炎檢查無異常仍須投藥 整合性療法緩解

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一品堂中醫總院長蔡全德表示，臨床上泌尿系統炎症，如尿道炎、膀胱炎、攝護腺炎等，可從「濕熱下注」、「氣滯血瘀」等中醫觀點切入調理。記者游振昇／攝影
一品堂中醫總院長蔡全德表示，臨床上泌尿系統炎症，如尿道炎、膀胱炎、攝護腺炎等，可從「濕熱下注」、「氣滯血瘀」等中醫觀點切入調理。記者游振昇／攝影

攝護腺問題是中老年男性常見困擾，一名患者最近反覆不適就診泌尿科，X光與尿液細菌培養皆未發現異常，仍被診斷為攝護腺發炎，並接受4周的抗生素治療，後來改採中醫治療後迅速緩解，中醫師說，顯示整合性療法可能為慢性攝護腺炎提供更多元解方。

患者表示，症狀初期主要表現為睪丸與腹股溝隱痛，但未見排尿障礙，他曾懷疑是以前鼠蹊部受傷，此次症狀再現，伴隨坐下時的壓迫不適，忍痛三周就醫，經泌尿科指診攝護腺即有明顯疼痛反應，雖然影像與尿液檢查皆無細菌感染跡象，醫師仍開四周抗生素與抗發炎藥物。

泌尿科醫師解釋，慢性攝護腺炎常見於臨床，其診斷並不依賴單一檢查結果，即使尿液細菌培養陰性，也不排除深層細菌感染或其他非細菌性發炎。因此，初步治療通常以抗生素為試探性手段，一旦症狀緩解，即可能代表細菌感染所致。

一品堂中醫總院長蔡全德表示，臨床上泌尿系統炎症，如尿道炎、膀胱炎、攝護腺炎等，可從「濕熱下注」、「氣滯血瘀」等中醫觀點切入調理。針對患者症狀，可依涼血利尿用小薊飲子，通淋止痛用五淋散，清暑利濕用六一散，以及緩急止痛的芍藥甘草湯，舒緩下焦濕熱與神經牽引疼痛等問題。

這名患者在抗生素治療後初期獲得改善，第三周症狀復發，改採中醫治療後迅速緩解，顯示整合性療法可能為慢性攝護腺炎提供更多元的解方。醫師提醒，中老年男性如有下腹、睪丸或鼠蹊部反覆不適，應及早就醫檢查，避免自行拖延或誤判病因，延誤治療時機。

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