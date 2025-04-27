今回暖 吳德榮：明鋒面快閃一天轉雷陣雨周四鋒面再來

本周天氣變化不小，又晴又雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面遠離，天氣好轉，各地晴時多雲、氣溫升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至31度、南部20至34度及東部18至31度。

吳德榮指出，明日另一鋒面快速移入，中部以北、東半部及南部山區再轉有局部陣雨或雷雨，有些微劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生的機率；各地氣溫略降、北台轉涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周二、三天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周四(5月1日)鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，範圍略擴大。周五(2日)各地恢復為晴時多雲，白天炎熱；午後山區仍有局部陣雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮指出，周六起至下周二(3至6日)各地大致多雲時晴，天氣偏暖；但因水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，偶有小範圍「劇烈天氣」發生機率。因屬模式末期的模擬，不確定性大，應持續注意最新的調整。