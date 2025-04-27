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中藥販售放寬 藥師下周續抗議

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
藥師公會全國聯合會百餘名藥師日前赴衛福部抗議，不滿放寬沒有藥事專業的人經營中藥販賣業務，威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影
藥師公會全國聯合會百餘名藥師日前赴衛福部抗議，不滿放寬沒有藥事專業的人經營中藥販賣業務，威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影

近期藥事法一○三條對中藥販賣業規範引起藥界反彈，藥師團體抨擊違法擴大解釋，認為中藥也是藥，應由藥師管理；中醫藥團體則認為，當中藥房消失，中藥材供應鏈在失去下游的情況下迅速瓦解，將影響後續供貨，造成民眾、產業及政府三輸。

衛福部三月十八日公告，新增解釋藥事法第一○三條第二項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習一年以上即可登記為中藥商。」解釋令引發藥界與中醫藥界衝突，藥師公會全聯會繼四月廿二日衛福部快閃後，五月四日將發起全國藥師直達總統府抗議行動。

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策」，質疑衛福部的解釋令，簡直是「修幾門課就能賣藥」，既不需通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才認為，解釋令不影響調劑，中藥行若斷鏈，會影響後續的中醫領域。目前發照不如預期，很多中藥行下一代也不願意繼承，影響存續。

中藥 中醫 衛福部

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