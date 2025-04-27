台大院長：急重難罕科別恐消失

困難科別難以招募新血已成醫療困境，台大醫院院長吳明賢表示，健保制度影響年輕一代職涯選擇，雖然健保不會倒，但醫院可能會倒，因為「正派經營，真歹經營」，未來急重難罕科別恐怕會消失，因此他支持健保推動以價值為基礎的支付，以「價值決定價格」，別讓價格引導年輕人的選擇。

吳明賢昨舉行「以醫弘道·守護善念：良醫的養成之路」新書講座，分享醫學生涯的養成歷程與信念，並結合他所著新書內容，與台大醫院教學部主任陳慧玲、義大醫院醫學研究部副院長許耀峻，分別從醫學教育與臨床研究角度，談論醫療現場中的倫理抉擇與病患互動。

吳明賢表示，數位時代網路平台發達，但流傳訊息並非全部的面向，年輕人優秀、擁有許多資源，但對職涯了解不足，可能受影響希望選擇自費項目較多的「輕薄短小」科別，追求更高薪資，但「時間是好朋友，急重難罕科別，隨從業時間長，容易產生成就感」。

不過，「不能做有價值的事情，卻沒有給他價格的肯定。」吳明賢表示，制度設計不良，影響年輕人職涯選擇，走急重難罕科別，待遇應贏過輕薄短小的科。健保資源有限，但科技進步、高齡社會醫療需求增加，必須重新思考資源分配。資源有限，必須讓需要的科別得到保障，他也計畫調高急診假日的值班費。

吳明賢說，已逝教宗方濟各曾說「河流不喝自己的水，陽光不止照亮自己也照亮別人，花不自香而是散布給他人」，年輕人最初都想要改變世界，後發現改變世界太難，只好改變國家，最後只能改變個人。行醫可以改變一個人生命，且對被病人而言，「這就是全世界」。

吳明賢擔任主治醫師時，一位嘉義同鄉罹患肝癌，求神問卜後北上看診，住院時在病房插滿令旗，護理師要把旗子拿下，但他阻止了護理師，後來他與病人變成好友，雖沒有做特別治療，本來預期只有半年的老先生，竟活了七年之久，「我常跟病人說，要信神，也要信人，神的旨意要有人去執行，醫師就是執行神旨意的一員」。