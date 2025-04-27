今降雨趨緩 明又有鋒面到

中央氣象署預報員李名翔表示，今天隨著東北季風減弱，僅基隆北海岸、東部地區有短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴天氣，氣溫也略回升，不過明天又有一波鋒面到，中部以北、東北部將有較大雨勢發生機率。

李名翔表示，明天隨著東北季風增強，中部以北、東北部地區可能出現短暫陣雨或雷雨，東部、東南部及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區則是零星短暫陣雨。

李名翔說，周二，東北季風持續影響中，不過整體會稍微減弱一些，台灣水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，不過東半部、恆春半島仍容易出現零星短暫雨。

溫度方面，李名翔表示，明天受到東北季風減弱影響，北部、宜蘭、花蓮，氣溫明顯回升，高溫則可來到廿八至卅度 ，南部、台東，高溫則來到廿九至卅三度左右。不過明天東北季風增強，北部溫度又會再稍降，約廿五至廿七度，中部廿八至卅度，南部地區卅度以上。

李名翔說，周二開始，天氣逐漸轉乾，各地氣溫回升，五月二、三日，天氣更溫暖，西半部高溫卅至卅三度，東半部廿八至卅度。

至於首波梅雨鋒面何時到來？李名翔表示，就氣象署的定義而言，五月就算進入到梅雨季，不過雖然本周有鋒面在台灣附近，但因為西南季風還沒有明顯建立，還是和典型的梅雨鋒面不太一樣，會持續觀察。