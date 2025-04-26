80歲耆老奉獻中藥業一甲子 盼國家給一場公平考試

台北市中藥商業公會前理事長林進益，曾是台北市最年輕的中藥商，在中藥產業奉獻一甲子的他，如今已80歲，但國家卻仍未給他們一場公平的證照考試。近期藥事法103條解釋令的紛擾，更讓這位耆老感慨，「希望要替我們講話，因為我們是沉默的一批，真的是很可憐，甚至有點含冤、受委屈」，應該要給我們考試。

過去的中藥商傳承建立在嚴格的師徒制，林進益說，以前要學中藥都是家裡很貧苦、賺取的是微薄的薪資，在經濟未起飛的年代，父親要他到中藥行當學徒，「當學徒是很辛苦的」，師傅要他先把馬桶洗乾淨，經過3個月的魔鬼訓練才能開始學相關技術。

藥事法103條提到，1993年2月5日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。

上述人員、中醫師檢定考試及格或在未設中藥師前曾聘任中醫師、藥師及藥劑生駐店管理之中藥商期滿3年以上的負責人，經修習中藥課程達適當標準，領有地方衛生主管機關證明文件；並經國家考試及格者，有4項業務，包括中藥材及中藥製劑之輸入、輸出及批發；中藥材及非屬中醫師處方藥品零售；不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥；中醫師處方藥品之調劑，前項考試，由考試院會同行政院定之。

林進益認為，國家應有中藥專門科系或學校，但像這次想讓中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上，可登記為中藥販賣業藥商就被打壓。

林進益的兒子、現任台北市中藥公會副理事長林琮凱直言，這代表應該要有考試，但從1993年以來，政府受限於某些團體壓力，讓他們喪失了考試的權利，「如果有應有的考試權利，今天這個產業不會這麼淒慘」，49歲的他當然希望下一代能接棒，但如果孩子得再經歷一次他碰到的問題，那轉換跑道或許更好。

「沒有人要跟他們爭調劑權」，林琮凱強調，做中藥一定要熱愛中草藥，要四處看、四處走，例如到有壯闊草原的外蒙古找藥材、到越南看肉桂的源頭處理，這些都是中藥商的工作，光處理這些都做不完了，「他們藥師要做嗎？」

林琮凱直言，「坦白說，以我的角度是憤怒的」，他有藥學生中藥實習指導教師證照，店裡會有藥學系學生來實習，畢竟現行法律給予他們經營中、西藥局的資格，「這些學生來我盡我所能地教他們，但九成學生說未來不會做中藥」，他無奈表示，中藥業被逼到了角落。

林琮凱和中醫藥司司長蘇奕彰熟識，除了為他抱屈外，也強調蘇是為產業著想，想把台灣的中醫藥產業推上國際舞台，就像清冠一號因新冠疫情而深植人心，台灣有這樣的能力為何不努力，但要做到得先解決未來的供應問題，以及所需的人力缺口，政府既然意識到產業在快速萎縮，各方就應該坐下來談。

中央大學歷史研究所特聘教授兼所長皮國立表示，現代人購買的中藥，很多都是科學中藥，炮製的愈來愈少人會，中醫師也不知道這些藥材的毒性，需要靠代代相傳來延續這些知識，但很多人覺得這是夕陽產業，下一代也不願意接手。

皮國立指出，百年老藥房的磨藥器具、醫書古書、秤藥器具等都是文化資產，而炮製技術、中藥材保存等，都存在中藥行經營者的記憶中，「這些學院派老師不會講」，會導致整體中醫發展滑落，站在傳統文化資產的角度，會認為要救，站在科學領域則認為要轉型，但這有賴中醫、中藥、西藥領域共商，政府也要協助輔導轉型，這都是需要時間的。