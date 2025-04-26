10年後中藥行恐不到3千家 專家籲搶救以避免三輸局面
近期藥事法103條對中藥販賣業規範引起藥界反彈，藥師團體抨擊是「竹篙套菜刀」的違法擴大解釋，認為中藥也是藥，應由藥師管理；中醫藥團體則認為，當中藥房消失，中藥材供應鏈在失去下游的情況下迅速瓦解，將影響後續供貨，是民眾、產業及政府三輸的局面。
衛福部統計，在藥事法103條框架下的中藥商家數從民國94年的1萬2168人，大減至民國113年的7875家，這也是首度跌破7000家，中藥團體就指出，如果再不止跌，10年後恐凋零至不到3000家。
藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策！」質疑衛福部的解釋令，簡直是「修幾門課就能賣藥」，既不需要通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。
中藥商全聯會名譽理事長馬逸才認為，藥師的反彈沒有道理，除了因為發照不如預期，加上年輕人因為嫌麻煩等因素而愈來愈不願意走進中藥行，也有很多中藥行新一代不願意繼承衣缽，導致生意一落千丈。
「藥師爭取多元發展，我們是爭取生存」，認為藥師從動物用藥、保健品到中藥什麼都要，但中藥行只是想要生存下來，新的解釋令根本不影響調劑，本來用藥事法103條投入中藥經營的，就是買賣而不涉及調劑，是介於專技人員和商人之間的存在，「只是卑微地要求延續而已」，因為中藥行一但斷鏈，會影響到後續的中醫領域。
馬逸才點出，藥局裡面兼賣科學中藥就自稱中西藥局，宣稱中藥行沒有凋零，但傳統的中藥行賣的是藥材，如當歸、黃耆等，兩者無法相提並論；中央大學歷史研究所特聘教授兼所長皮國立補充，民眾會在中藥行購買養生茶飲所需的枸杞、菊花等藥材，如果將來都得在藥局買也很奇怪。
很多中藥材現在被歸類為藥食兩用，除非需要更好品質的中藥材，民眾才會到稍具規模的中藥行購買，例如胡椒的功效是暖胃，民眾在一般通路也買得到；中藥儲藏環境非常嚴格，沒有添加任何防腐劑的藥材需保持在0至4度的低溫，濕度則要控制在45至50度。
中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德表示，系上課程並非農業或種植導向，而是涵蓋中藥的「上游」（栽種採集）、「中游」（藥材鑑定、基源、品管等）與「下游」（應用）三面向的「資源學」，系上學生可補足中游的人才缺口，在校期間會學到鑑定、基源、品管、生藥學，甚至有獨特的「中藥藥理學」課程。
面對學生對出路的擔憂，系上採取多元策略，包含從大一開始輔導學生規劃生涯，約三分之一的學生以學士後中醫為目標，認為先學中藥再學中醫是合理路徑；另外，也與國內5家中藥廠洽談「產學共培」，提供實習與就業機會，解決產業人才需求，也鼓勵學生跨域發展，將中藥知識作為基礎，拓展至食品、生技等相關產業。
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