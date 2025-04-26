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台電加羅林魚木盛開 韓劇唯美照片這樣拍
韓劇《苦盡柑來遇見你》掀起一波出國賞花熱潮，但在台北溫羅汀巷弄內，其實就隱藏著一處絕美賞花秘境，台電加羅林魚木4月迎來盛放花期，翠綠細芽換上一身黃白花團的嬌嫩春裝，不用特地飛去濟州島，就能一解賞花癮，拍出韓劇唯美氛圍。
台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是40多年前台電員工為祈求佛祖保佑台灣電力建設順利，誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，直至一名台大學生撿拾花株帶回研究，才發現這棵「菩提樹」，其實是來自海洋另一端，大洋洲加羅林群島原生的珍貴加羅林魚木。
在台電人的悉心照料下，每逢春日來臨，魚木盛放的黃白花團便隨風舞動，吸引民眾駐足欣賞，一直以來都是賞花與打卡勝地，在Google地圖也被標註為拍照景點。
台電表示，4月是加羅林魚木花季，現正盛開中，歡迎民眾把握機會一睹繁花絢爛的台電魚木，5月起收到的電費帳單信封也可見加羅林魚木的美麗身影。
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