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吳明賢：別讓價格引導年輕人選擇 支持健保價值給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。聯經出版社長羅國俊（左起）、聯經出版社總經理陳芝宇、肝病防治學術基金會執行長粘曉菁、高羽國際公司董事長何曉亮、台大醫院院長吳明賢、肝病防治學術基金會董事長許金川、台大醫院教學部主任陳慧玲、義大醫學研究部副院長許耀峻、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等出席。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。聯經出版社長羅國俊（左起）、聯經出版社總經理陳芝宇、肝病防治學術基金會執行長粘曉菁、高羽國際公司董事長何曉亮、台大醫院院長吳明賢、肝病防治學術基金會董事長許金川、台大醫院教學部主任陳慧玲、義大醫學研究部副院長許耀峻、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等出席。記者曾原信／攝影

年輕醫師不願選擇困難科別，牙醫分數甚至超過醫科。台大醫院院長吳明賢表示，健保制度影響年輕一代職涯的選擇，雖然健保不會倒，但正派經營的醫院可能會倒，因為「真歹經營」，醫療生態也會變，未來特殊的科別恐怕會消失。他支持健保推動以價值為基礎的支付，以「價值決定價格」，別讓價格引導年輕人的選擇。

「以醫弘道‧守護善念：良醫的養成之路」新書講座今天下午舉行，吳明賢分享醫學生涯的養成歷程與人文信念，並結合新書《行俠仗醫，以醫弘道》內容，談論醫療現場中的倫理抉擇與病患互動。

吳明賢表示，數位時代網路平台發達，但流傳多為負面訊息，這些卻不是全部面向，年輕人優秀、擁有許多資源，但對職涯了解不足，因此選擇自費項目較多的「輕薄短小」如眼科、皮膚科等科別，盼追求更高薪資，但「時間是好朋友，急重難罕科別，隨從業時間長，容易產生成就感。」

吳明賢表示，年輕人最初都想要改變世界，後發現改變世界太難，只好改變國家，最後只能改變個人。行醫可以改變一個人生命，且對被醫治病人而言，「這就是全世界。」

吳明賢曾拋出別讓醫師必須用善良換取更好待遇，不支持健保一點一元等，一度導致負面批評。他表示，網路世界負面言論居多，建議年輕人別以「恨」出發，在同溫層裡只看負面消息，武俠小說以恨為動力的俠客，常在對手死後人生陷入空虛，以愛出發，才能長久。自己堅持做對的是，即是遭受批評，也睡得很好，甚至覺得鏡子裡的自己愈來愈可愛。

「醫療就像信仰。」吳明賢說，已逝教宗方濟各曾說「河流不喝自己的水，陽光不止照亮自己也照亮別人，花不自香而是散布給他人」，自然法則就是利他，不論生活多困苦，生而為人就該互相幫助，自己快樂很很，但若別人因你而快樂，世界會愈來愈好，「醫療本質即是利他，擺渡病人，照亮的是自己。」

吳明賢說，他擔任主治醫師時，一位嘉義同鄉罹患肝癌，求神問卜後決定北上找自己看診，因擔心死亡，住院治療時，在病房插滿令旗，護理師要把旗子拿下，但他阻止了護理師，後來他與病人變成好友，雖沒有做特別治療，本來預期只有半年的老先生，竟活了7年之久，「我常跟病人說，要信神，也要信人，神的旨意要有人去執行，醫師就是執行神旨意的一員。」

台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行，台大醫院教學部主任陳慧玲（圖）出席與談。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行，台大醫院教學部主任陳慧玲（圖）出席與談。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。義大醫院醫學研究部副院長許耀峻（圖）出席與談。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。義大醫院醫學研究部副院長許耀峻（圖）出席與談。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。肝病防治學術基金會董事長許金川（圖）出席。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。肝病防治學術基金會董事長許金川（圖）出席。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢表示，數位時代網路平台發達，但流傳多為負面訊息，這些卻不是全部面向，年輕人優秀、擁有許多資源，但對職涯了解不足，選擇自費項目較多「輕薄短小」如眼科、皮膚科等科別，盼追求更高薪資。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢表示，數位時代網路平台發達，但流傳多為負面訊息，這些卻不是全部面向，年輕人優秀、擁有許多資源，但對職涯了解不足，選擇自費項目較多「輕薄短小」如眼科、皮膚科等科別，盼追求更高薪資。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。吳明賢（右二）分享心路歷程並與義大醫院醫學研究部副院長許耀峻（左起）、台大醫院教學部主任陳慧玲、聯合報健康事業部策略長洪淑惠對談。記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢「以醫弘道守護善念良醫的養成之路」新書發表會今天舉行。吳明賢（右二）分享心路歷程並與義大醫院醫學研究部副院長許耀峻（左起）、台大醫院教學部主任陳慧玲、聯合報健康事業部策略長洪淑惠對談。記者曾原信／攝影

健保 吳明賢 醫師

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