走過40年環境運動血淚 「台灣永續環境特展」開展

今天是烏克萊車諾比核災39周年。台灣環境保護聯盟舉辦的「台灣永續環境特展－打造永續環境記事」選在今天舉行開幕式，系統性展示台灣環境運動40年來的追求與實踐，邀請民眾認識台灣環境運動發展史，也展望更多元、更綠色的未來。

環盟表示，為應對新的環境運動挑戰，推廣永續家園的理念，台灣永續環境特展應運而生，系統性地呈現台灣環境運動的重要歷史脈絡與實踐，深化社會對於環保議題的理解與支持，也盼能喚起社會大眾對環境保護的更大關注與討論。

4月26日也是車諾比核子事故39周年的日子，環盟呼籲社會各界記取車諾比核災的教訓，反對老舊核電廠延役修法及核三重啟公投，讓人民早日擁有一個安全、健康、舒適、美麗而永續的家園。

環盟會長謝志誠表示，環境運動作為社會運動的重要一環，與台灣的社會與政治發展有著密切的互動。隨著時代發展，環境議題範疇不斷擴展 ，議題跟觀點呈現多元面貌，而當前最重要兩項課題，就是氣候變遷、能源轉型，不僅需要政府重視，也需要民間力量廣泛支持跟參與。

環盟創會會長施信民說，這個特展呈現的是台灣環境運動40年來，支持者的血汗成果，當年抗爭常遭警棍毆打，或夜宿立院前馬路忍受蚊蟲叮咬與飢餓，人民的聲音慢慢改變了很多不當政策，才讓台灣走向注重環保、注重永續的國家。

環境部長彭啓明致詞時表示，核能雖然是核安會、經濟部的事情，但環境部職責就是保護環境，努力讓下一代不再有環境負擔，這是環境部現在努力的目標。

記者會後，現場貴賓在導覽人員的帶領下參觀展區，在珍貴老照片中找出許多名人年輕時的身影。展區的最後是各種再生能源的介紹與互動展示區，希望讓民眾認識到能源轉型已成為台灣的重要課題之一，如何在減少碳排放的同時確保能源供應穩定，是一項迫切的挑戰。