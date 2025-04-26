憂高鐵延伸宜蘭環評爆衝突？ 彭啓明籲交通部多溝通

環境部預計於5月5日召開「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評初審會議，但遭質疑限制現場發言人數，且交通部鐵道局也未應在地要求加開公聽會。環境部長彭啓明今出席與「台灣永續環境特展－打造永續環境記事」會後受訪時說，考量會議時間有限，難以容納所有意見，他也已經建議交通部長陳世凱應多辦幾場公聽會，由開發單位與地方加強溝通。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，沿線經台北市南港區、新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮區及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市等行政轄區。計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地。

但因路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，宜蘭縣議長張勝德因而提案，要求交通部加開公聽會，並獲不分黨派縣議員全數連署支持。台灣蠻野心足生態協會則在臉書批評，5月5日的初審會議，環境部限制現場發言人數最多30人，且除發言時間外不得進入現場，在地居民強烈要求加開公聽會，交通報鐵道局也並未處理。

彭啓明今受訪時說，過去環評會議，如四接審查，環境部都會盡量讓大家發言，但時間真的有限，假設一個人發言3分鐘，像四接有50、60個人報名，一天審查時間就沒了。

環境部環境保護司副司長呂雅雯說明，根據「環境部環境影響評估審查旁聽要點」，環評會議旁聽民眾以20人為原則，這次是為了避免四接環評審查爆發衝突的情況，才會在會議通知單載明旁聽總人數，最多以30人為上限，並採1出1進方式進行。

彭啓明說，許多衝突不該由環評會議解決，環境部是環評的主管單位，開發單位的交通部應要與利害關係人加強溝通，呼籲交通部與地方民眾溝通，他也有跟交通部長陳世凱建議多辦理幾場公聽會，但仍要看鐵道局如何執行。