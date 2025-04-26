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國際期刊投書談健保內容錯誤多 衛福部長邱泰源將投書澄清

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，醫學期刊「刺胳針」關於我國健保體系崩壞的內容有諸多錯誤，將向Lancet期刊投書澄清。記者季相儒／攝影
衛福部長邱泰源表示，醫學期刊「刺胳針」關於我國健保體系崩壞的內容有諸多錯誤，將向Lancet期刊投書澄清。記者季相儒／攝影

國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今刊出一篇文章，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，闡述我國醫療現況，但因為文章引用數據錯誤也引發網路熱議。衛福部長邱泰源表示，錯誤內容對用心投入的醫界跟政府都不公平，不排除以個人名義，向 Lancet期刊投書澄清。

文章指出，2022年Omicron疫情高峰時期新冠住院患者死亡率58.2％，跟日本12.5％差距大。奇美醫院ICU醫師陳志金表示，58.2%是指Omicron病人的占比，並非死亡率。疾管署發言人羅一鈞也說，2022年國內新冠確診病例約880萬例，死亡約1.4萬例，致死率約0.16%；同時期日本致死率為0.2%，我國並未高於日本。

邱泰源表示，各界對醫療健保各議題，有任何指教都會仔細檢討，但該文章內容也太多跟事實不符合之處，會讓國內外民眾誤解，對於長期關心、支持的民眾，或是投入醫療照護的決策者或是工作者都不公平。接下來將以衛福部或是個人名義盡快正式投書 Lancet，對此回應跟澄清。

邱泰源說，我國健保最重要的是不會讓人民因貧而病，跟世界衛生組織推動「全民均健」目標一致，台灣不只有高品質醫療，更是很好的典範；自己也是世界醫師會理事，常常跟國外分享我國成就。然而，健保確實有要改革之處，例如不同工不同酬、護理環境改善等目前已經在著手。

再者，文章內有提到每萬人的護病比護理人員比例62人，比英國、美國、日本都少。邱泰源表示，實際應為83人，屬於世界前段班，雖然仍是低於美國、日本，但政府也在努力改善，面對現在約11％離職率，不只改善環境，也努力補人充實人力。另，死亡率數據，如疾管署澄清，引用錯誤實在對防疫人員不公平。

最後，投書內容疑似指衛福部次長林靜儀在社群平台嘲諷急診醫師「小腦袋」一事。邱泰源緩頰說，該名官員可能是面對棘手挑戰，沒有注意到語氣，事後她也有致歉，同時也積極處理急診壅塞問題、召開數次會議研擬解決十分辛苦，「這比較算是個人的事情」。

The Lancet刊出文章由李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsud）投書的文章，提及我國醫療場域的護病比高、過勞低薪問題，以及新冠疫情時死亡率，還有急診壅塞困境，甚至有政府官員在社群平台嘲諷急診醫師等事件。

日本 死亡率 邱泰源

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