一張圖看天氣！明轉晴但下周一又有鋒面報到 中部以北防劇烈天氣

受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，今天北部、東半部天氣濕涼，不過中央氣象署預報員李名翔表示，明天隨著東北季風減弱，僅基隆北海岸、東部地區有短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴天氣，氣溫也略回升，不過下周一又有一波鋒面影響，中部以北、東北部將有較大雨勢發生機率。

李名翔表示，明天隨著東北季風減弱，北台灣、宜蘭、花蓮地區的氣溫回升，基隆北海岸、東部地區會有短暫陣雨，其中東北部可能會出現局部較大雨勢，其他地區則是多雲到晴天氣，不過中午過後，山區容易出現短暫陣雨。

不過李名翔也提到，下周一又會有一波鋒面影響，東北季風增強，中部以北、東北部地區可能會有較大雨勢發生機率，也就是出現短暫陣雨或雷雨；東部、東南部及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區則是零星短暫陣雨。

李名翔說，下周一、周二，東北季風持續影響中，不過整體會稍微減弱一些，台灣水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，不過東半部、恆春半島仍容易出現零星短暫雨。五月一日至三日，東半部地區、恆春半島則有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，李名翔表示，下周唷受到東北季風減弱影響，北部、宜蘭、花蓮，氣溫明顯回升，低溫約廿至廿三度，高溫則可來到廿八至卅度 ，南部、台東，高溫則來到廿九至卅三度左右。不過明天東北季風增強，北部溫度又會再稍降，來到廿五至廿七度，中部則是廿八至卅度，南部地區則是卅度以上。

李名翔說，周二開始，天氣逐漸轉乾，北部、宜蘭地區高溫來到廿六至廿八度，周三、周四更熱，高溫約廿八至卅度左右，中部廿九至卅一度，南部卅至卅三；五月二、三日，天氣更溫暖，西半部高溫卅至卅三度，東半部廿八至卅度。