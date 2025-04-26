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健康台灣論壇前夕 台灣健康聯盟籲調漲菸捐、飲料減糖

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣健康聯盟呼籲從經費挹注跟培養健康習慣雙管齊下，確保擁有完善且具備財務韌性的健康制度。圖為飲料店為涼飲中添加乳品，示意圖。本報資料照片
台灣健康聯盟呼籲從經費挹注跟培養健康習慣雙管齊下，確保擁有完善且具備財務韌性的健康制度。圖為飲料店為涼飲中添加乳品，示意圖。本報資料照片

近日美國總統川普掀起的全球關稅大戰未歇，下一波更瞄準藥品，衝擊仍待評估。健康台灣論壇明天即將登場，台灣健康聯盟認為，台灣不只有人口老化議題，不健康生活習慣跟國際情勢也影響健康，呼籲經費挹注與培養健康習慣雙管齊下，確保擁有完善且具備財務韌性的健康制度。

去年賴清德總統上任前承諾，每年4月27日都要舉辦「健康台灣全國論壇」，檢視健康台灣政策成果，本次論壇將回顧健康台灣推展歷程等，邀請行政團隊與各界交流討論，使健康台灣政策更臻完善。台灣健康聯盟在論壇舉辦前夕，提出醫界以外的政策建言及擔憂。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，健保韌性應著重務實調整，現有財務機制，開創多元的資金挹注管道，例如優先考慮調漲菸捐，菸捐具有高度外部性，成年人二手菸暴露率從2011年最低19.9%，2024年已來到歷史新高，達到35.6%。提高菸品價格能抑制吸菸，減少相關疾病，更能直接挹注健保經費，專款投入健康促進。

再者，先前健康台灣三高防治888計畫內容，提到三高慢性病的危險因子包含不健康飲食、吸菸、缺乏運動以及酗酒等，都需要發展風險介入方案。

吳玉琴指出，現在手搖飲料店林立，民眾幾乎人手一杯，很容易一不小心，糖量就超過一日建議所需。呼籲，政府應該要重視食品、飲料減糖的重要性，不僅僅是鼓勵，更應積極提供誘因增加民眾或廠商減少糖分攝取的動力。

健保 手搖飲料 生活習慣

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