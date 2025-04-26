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醫師投書Lancet稱台灣醫療崩壞 台大院長：沒那麼不堪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢表示，健保制度雖有問題，但投書期刊醫師文中所說那麼不堪，何況該文章中引述新冠肺炎死亡率數據破綻百出，「那是一篇讀者投書，非正式論文，不那麼具有科學性。」記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢表示，健保制度雖有問題，但投書期刊醫師文中所說那麼不堪，何況該文章中引述新冠肺炎死亡率數據破綻百出，「那是一篇讀者投書，非正式論文，不那麼具有科學性。」記者曾原信／攝影

中國附醫醫師李景行等人投出國際醫療期刊Lancet，稱台灣醫療體系脆弱，在新冠疫情期間暴露無遺，並將其歸因於政策問題，包括總額制度僵化，轉診體系破碎等。台大醫院院長吳明賢表示，健保制度雖有問題，但沒有該醫師文中說的那麼不堪，何況該文章中引述新冠肺炎死亡率數據破綻百出，「那是一篇讀者投書，非正式論文，不那麼具有科學性。」

投書提到，台灣醫療體系系統性脆弱，早在新冠疫情期間暴露無遺，2022年Omicron疫情高峰時，台灣新冠患者死亡率高達58.2%，日本僅12.5%，巨大差異歸因於重症醫療資源不足，與分級轉診流程延誤，台灣卻未從疫情中汲取教訓，導致當前醫療危機。

衛福部疾管署澄清，文中引用數字與事實不符，發言人羅一鈞說，Omicron期間，新冠肺炎個案致死率約0.16%；對比同時期日本致死率為0.2%，我國並未高於日本。

吳明賢表示，面對健保體制，政府並非完全無動於衷，不知該醫師發文目的為何，要看出問題很容易，大家都能發現問題，但提出解答比較困難，何況該篇投書中，有關新冠肺炎死亡率，引用多項錯誤數字，台灣醫療體系龐大，問題盤根錯節，有制度設計問題，也有人性問題，無法單純解釋，文章將原因過度簡化。

「Lancet刊登這篇期刊，可能是因為台灣醫療在許多評比都是世界第一，但居然有台灣人投書稱台灣醫療不好，想呈現此一現象。」吳明賢表示，投書性質非科學研究，就像報章雜誌的讀者投書欄位，只要編輯認為可行就會刊登，不會特別求證文中數據是否正確，論述是否嚴謹，「所以我常說，不讀新聞會跟世界脫節，但讀了新聞卻會跟真相隔離。」

新冠肺炎 死亡率 疫情

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