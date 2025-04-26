肺活量雪崩下降差正常7倍 菜瓜布肺死亡與肺癌差不多

你的肺如果變成「菜瓜布」會怎麼呢？原本呼吸時有大範圍的氣體交換，會因纖維化的過程，用力呼氣肺活量（FVC）從正常一年減少30ml雪崩式下降200ml，肺功能下降速度與正常人差距7倍。由於肺纖維化（俗稱菜瓜布肺）的病程難測，5年存活率約34%，與肺癌的20%相去不遠，更高於大腸直腸癌及乳癌。醫師呼籲，民眾若出現「喘、咳、累」達8周以上，盡速到胸腔內科檢查。

台灣胸腔暨重症加護醫學會與聯合報健康事業部26日共同舉辦「肺心為你健康纖維持」中區肺纖維化衛教講座，有60位患者與7位中部權威醫師共同參與，包括中國附醫睡眠醫學中心主任杭良文及胸腔內科主治醫師陳家弘、臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴、澄清醫院中港分院胸腔內科主任劉杜鎮及胸腔內科主治醫師劉旭崇、中山附醫胸腔內科主治醫師陳世彬、亞大醫院胸腔內科主治醫師謝逸安等。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民以錄影現聲，他提及，經由三場的醫病講座交流，讓患者可以獲得更多疾病的管理及知識，有助於病情控制。

台灣胸腔暨重症加護醫學會間質性肺病及罕見肺疾病委員會召集人林鴻詮則線上參與，林鴻詮及杭良文指出，肺纖維化已有藥物可以治療，能延長存活期及提升生活品質，目前正向健保署申請特發性肺纖維化為重大傷病，但被已讀研究中，希望可以即早獲准通過，讓患者可以有更好的醫療資源可以使用。

陳世彬指出，菜瓜布肺的肺功能下降速度，與正常差距7倍，會從每年減少30ml大幅下降200ml，不只日常生活都受影響，有些人還可能突然因肺衰竭過世，而菜布瓜肺有兩大特質，吸氣時像是撕開魔鬼顫的爆料音及杵狀指，而蜂巢般的影像也是診斷的依據之一，因此，詳細的檢查及診斷非常重要。

實際上，菜瓜布肺的死亡率與肺癌同等嚴重，也比其他如乳癌、大腸直腸癌及攝護腺癌還高，且不只會增加肺癌機會，還同時有多重共病症。謝逸安指出，菜瓜布肺共病愈多5年存活期愈短，歐洲研究有7成病人合併共病症，共病發生機率隨著診斷時間愈久而上升，共病包括兩大部份，呼吸相關共病及非呼吸共病，如三高、缺血性心臟及心衰竭，甚至患者也會合併憂鬱、焦慮等。

治療上，從十年前醫師兩手一攤，嚴重患者存活期甚至只有3、4個月，到現今已有抗肺纖維化藥物，陳世彬指出，抗肺纖維化藥物配合氧氣治療，有治療及沒有治療者，一年52週後兩者的用力呼氣肺活量相差125ml，有效減緩惡化速度，減少急性惡化的比例也達62%。

現場也有三位平均七十歲的患者現身說法，大家的共同點都是因為感冒而發現肺功能下降，進而確診為肺纖維化。楊先生是因感冒改善後仍持續咳嗽，去藥局拿慢性處方箋的藥物時，被藥師發現不對勁，建議楊先生去看胸腔科而找出病因。

林先生則是感冒去耳鼻喉科看診，醫師聽診後覺得肺音有問題，建議他去大醫院檢查而發現，幸運的是，後來林先生順利加入新藥臨床試驗，在治療後一週後，已能從地下室走上五樓都沒問題。

7年前因走路會喘而求診的陳先生，配合醫囑長期的治療追蹤，也發現自己會因為溫差過大造成感冒，因此，在洗澡前會先開暖氧，減少浴室內外的溫度差。三人的主治醫師傅彬貴建議患者，要接種肺炎鏈球菌及流感疫苗避免呼吸道感染，若有機會可以參加國際臨床新藥試驗，能幫助患者有更好的治療。

劉杜鎮及劉旭崇則強調病友應加強照護認知，劉旭崇指出，患者平常可以進行呼吸訓練減少發作，營養補充須要少量多餐，採取高熱量高蛋白，至於活動上，須要有技巧上的安排，可採「慢、穩、計畫、休息」的原則，降低身體耗能，更能維持日常生活。

病友會有呼吸困難的問題，陳家弘及中國附醫呼吸治療師李靜美也希望患者平常就要進行肺部復健運動。靜美指出，患者須要學習腹式呼吸及噘嘴呼吸，能改善呼吸的效率及形態，增加運動耐力提高生活品質。