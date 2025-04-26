女大生突左下腹劇痛 揪11公分大卵巢囊腫作怪

1名18歲女大生突然左下腹劇烈疼痛，緊急就醫發現左側卵巢竟有顆11公分大複雜性囊腫，且因持續劇痛，醫師研判有卵巢扭轉風險，嚴重恐失生育力，立即手術成功挽回生機。

卵巢囊腫不是熟齡婦女專屬，台北市立萬芳醫院婦產部醫師賴斯斌近日透過新聞稿提醒，卵巢腫瘤的成因複雜，與遺傳基因、環境賀爾蒙暴露、生活作息與飲食習慣等多重因素有關，當身體長期處於慢性發炎狀態，免疫系統無法即時清除異常細胞，可能為腫瘤生長提供機會。

賴斯斌說明，卵巢位於腹腔深處，曩腫早期生長常無自覺症狀，即使囊腫直徑達到數公分甚至數10公分，病人仍可能毫無察覺，一旦囊腫增大，壓迫到膀胱、直腸或胃部，則可能會出現頻尿、便秘或消化不良等症狀，卻常被誤認為腸胃不適或生活壓力影響，延誤診斷與治療。

因此，賴斯斌表示，卵巢腫瘤也被稱為「沉默的殺手」，正由於它的警訊往往不明顯，直到症狀加劇才被發現。

他舉例，3月中旬收治的1名18歲女大學生，因突發左下腹劇烈疼痛，緊急至急診就醫，她向醫師表示前一晚有性行為，初步懷疑是「卵巢黃體破裂」，經超音波檢查顯示，左側卵巢有11公分的複雜性囊腫。

賴斯斌說，進一步電腦斷層檢查發現，囊腫內部含有多個增厚的分隔結構，雖未見淋巴腫大或遠處轉移，但因病人持續劇痛，研判有卵巢扭轉風險，立即安排腹腔鏡微創手術，過程中發現左側卵巢已發生扭轉，因血流中斷造成部分組織出現缺血性壞死，團隊在盡可能保留病人生育功能的前提下，成功解除危機。

「不是每一次肚子痛都只是小事，有時是卵巢在大聲求救。」賴斯斌提醒，女性若出現反覆性下腹痛、悶脹感、排尿異常或月經不規則等症狀，應提高警覺並尋求婦科專業評估。

此外，賴斯斌說，婦科健康不應被侷限於中年或有性生活族群，建議女性自20至25歲起應養成定期接受婦科超音波檢查的習慣，避免輕忽早期症狀，才能及早發現、及早治療，守護生育力與整體健康。