快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

女大生突左下腹劇痛 揪11公分大卵巢囊腫作怪

中央社／ 台北26日電
女性下腹疼痛示意圖。圖／ingimage
女性下腹疼痛示意圖。圖／ingimage

1名18歲女大生突然左下腹劇烈疼痛，緊急就醫發現左側卵巢竟有顆11公分大複雜性囊腫，且因持續劇痛，醫師研判有卵巢扭轉風險，嚴重恐失生育力，立即手術成功挽回生機。

卵巢囊腫不是熟齡婦女專屬，台北市立萬芳醫院婦產部醫師賴斯斌近日透過新聞稿提醒，卵巢腫瘤的成因複雜，與遺傳基因、環境賀爾蒙暴露、生活作息與飲食習慣等多重因素有關，當身體長期處於慢性發炎狀態，免疫系統無法即時清除異常細胞，可能為腫瘤生長提供機會。

賴斯斌說明，卵巢位於腹腔深處，曩腫早期生長常無自覺症狀，即使囊腫直徑達到數公分甚至數10公分，病人仍可能毫無察覺，一旦囊腫增大，壓迫到膀胱、直腸或胃部，則可能會出現頻尿、便秘或消化不良等症狀，卻常被誤認為腸胃不適或生活壓力影響，延誤診斷與治療。

因此，賴斯斌表示，卵巢腫瘤也被稱為「沉默的殺手」，正由於它的警訊往往不明顯，直到症狀加劇才被發現。

他舉例，3月中旬收治的1名18歲女大學生，因突發左下腹劇烈疼痛，緊急至急診就醫，她向醫師表示前一晚有性行為，初步懷疑是「卵巢黃體破裂」，經超音波檢查顯示，左側卵巢有11公分的複雜性囊腫。

賴斯斌說，進一步電腦斷層檢查發現，囊腫內部含有多個增厚的分隔結構，雖未見淋巴腫大或遠處轉移，但因病人持續劇痛，研判有卵巢扭轉風險，立即安排腹腔鏡微創手術，過程中發現左側卵巢已發生扭轉，因血流中斷造成部分組織出現缺血性壞死，團隊在盡可能保留病人生育功能的前提下，成功解除危機。

「不是每一次肚子痛都只是小事，有時是卵巢在大聲求救。」賴斯斌提醒，女性若出現反覆性下腹痛、悶脹感、排尿異常或月經不規則等症狀，應提高警覺並尋求婦科專業評估。

此外，賴斯斌說，婦科健康不應被侷限於中年或有性生活族群，建議女性自20至25歲起應養成定期接受婦科超音波檢查的習慣，避免輕忽早期症狀，才能及早發現、及早治療，守護生育力與整體健康。

生育 腫瘤 醫師

延伸閱讀

廢布改造寵物衣 中市社創基地培力逢甲女大生斜槓創業

2020年馬籍女大生命案…校方下封口令？長榮大學：配合辦案

為女大生之死發言 僑生受威脅關社群「深夜醒來開始檢查門鎖的恐懼」

馬來西亞女大生之死 在台僑生心碎：女大生最後1次是死在台灣的判決

相關新聞

陳志金、羅一鈞澄清The Lancet文章 新冠致死率在台僅0.16%

國際知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊登一篇文章投書，以台灣健保體系處在崩壞邊緣為題目，引發醫界熱議。奇美...

台灣健保崩壞亂象登國際期刊 急診壅塞、小腦袋全揭露

國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今日刊出一篇文章，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，文章由中國附醫的李景行...

新冠肺炎就診人次攀升3成 陳秀熙示警：疫情未走遠

新冠疫情逐漸淡出民眾視野，但近期國內新冠肺炎門急診就診人次攀升，第15周即本月7至13日，因新冠肺炎就診病人，較前一周上...

27日升溫明顯 28日鋒面通過氣溫略降

氣象署指出，明天東北季風減弱，各地氣溫回升明顯，北部高溫有機會達到攝氏30度左右，28日鋒面報到東北季風增強，溫度又會略...

健康台灣論壇前夕 台灣健康聯盟籲調漲菸捐、飲料減糖

近日美國總統川普掀起的全球關稅大戰未歇，下一波更瞄準藥品，衝擊仍待評估。健康台灣論壇明天即將登場，台灣健康聯盟認為，台灣...

醫師投書Lancet稱台灣醫療崩壞 台大院長：沒那麼不堪

中國附醫醫師李景行等人投出國際醫療期刊Lancet，稱台灣醫療體系脆弱，在新冠疫情期間暴露無遺，並將其歸因於政策問題，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。